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Запасы зерна сельхозорганизаций РФ на 1 сентября были на 9,1% выше прошлогодних

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ на 1 сентября составляли 40,4 млн тонн, что на 9,1% больше показателя годом ранее (37,1 млн тонн), сообщил Росстат в среду.

В том числе пшеницы имелось 29,9 млн тонн против 27,2 млн тонн (на 10,1% больше).

Запасы кукурузы выросли на 23,8%, до 724,2 тыс. тонн с 584 тыс. тонн на 1 сентября 2025 года.

Росстат также сообщил, что в августе сельхозорганизации реализовали 6,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 11,6% меньше, чем годом ранее (7,6 млн тонн). В январе-августе было реализовано 35,7 млн тонн против 30,7 млн тонн год назад (на 16% больше).

В том числе продажи пшеницы в августе снизились на 10%, до 5,5 млн тонн, за 8 месяцев - выросли на 18,3%, до 27,4 млн тонн.

Кукурузы в августе было продано 305 тыс. тонн (в 1,4 раза больше), в январе-августе - 4,2 млн тонн (на 22,5% больше).

Росстат
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