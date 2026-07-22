Сельхозорганизации РФ в июне увеличили продажу зерна на 15,4% до 3,2 млн т

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в июне реализовали 3,2 млн тонн зерна, что на 15,4% больше, чем в июне 2025 года, сообщает Росстат.

В частности, пшеницы было продано 1,98 млн тонн (на 24,6% больше), кукурузы - 441,3 тыс. тонн (на 14% меньше).

В первом полугодии реализация зерна выросла на 27,7% до 27,4 млн тонн, в том числе 17,97 млн тонн пшеницы (рост на 28,5%) и 3,5 млн тонн кукурузы (рост на 22,2%).

Росстат также сообщил, что в июне сельхозорганизации увеличили продажу масличных культур на 11,2% до 888,5 тыс. тонн. В том числе было реализовано 381,2 тыс. тонн подсолнечника (на 13,5% меньше). По итогам первого полугодия продажа этих культур выросла на 25,8% до 7,6 млн тонн, в том числе подсолнечника - на 17,6% до 3,7 млн тонн.

Кроме того, в июне сельхозорганизации в 2,2 раза, до 182,8 тыс. тонн, увеличили реализацию картофеля, за полугодие - на 27,4% до 1,4 млн тонн. В то же время за предыдущий месяц они снизили продажу овощей на 1,8% до 237,4 тыс. тонн, но за полугодие этот показатель вырос на 3,3% до 1,5 млн тонн.