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Банк России отметил рост расходов аграриев

Это может сказаться на сев и урожай 2027 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские аграрии, по оценке Минсельхоза, в достаточной степени обеспечены материально-техническими ресурсами для проведения полевых работ. Вместе с тем расходы на них, по оценкам предприятий, увеличились, говорится в докладе Банка России "Региональная экономика".

Сельхозпроизводители отмечают существенное повышение цен на ГСМ, удобрения, семена и обслуживание техники, что может повлиять на посевную кампанию и урожай следующего года. В целях поддержки аграриев в период полевых работ прорабатывается вопрос о введении погектарных субсидий для возмещения части затрат на проведение сева озимых зерновых культур.

При этом Минсельхоз снизил план озимого сева под урожай 2027 года до 19 млн га (планировалось провести его на 20 млн га - ИФ). "Минсельхоз России несколько снизил планы по озимому севу, его планируется провести на площади 19 млн га. При этом сохраняются риски со стороны погодных условий, которые могут снизить темпы сева - заморозки, раннее выпадение снега, переувлажнение почвы", - говорится в документе.

По оперативным данным на начало октября, площадь сева превысила 50% от планируемой. Темпы сева отстают от прошлогодних, что может быть компенсировано позже.

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