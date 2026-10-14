Поиск

ЦБ отметил недавний рост спроса в классическом ритейле на фоне проблем маркетплейсов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спрос в классическом ритейле в конце лета - начале осени подрос на фоне проблем маркетплейсов, но полностью не компенсировал снижение их оборотов, показал опрос Банка России. ЦБ опубликовал традиционный обзор "Региональная экономика", составленный по итогам октябрьского опроса 11,5 тысяч предприятий.

ЭкономикаБанк России 23 октября уточнит влияние выбытия мощностей на прогноз 2026-2027Читать подробнее

Среди общих тенденций для экономики страны ЦБ выделяет снижение в августе-сентябре оборотов интернет-торговли "из-за повреждений складской инфраструктуры и связанных с этим сложностей с логистикой у маркетплейсов". Оно "не было полностью компенсировано традиционной розницей", но привело к некоторому улучшению оценок спроса в офлайн-ритейле, отмечает ЦБ.

"Из-за удлинения сроков доставки на маркетплейсах предприятия розничной торговли из различных регионов сообщали об увеличении продаж", - говорится в документе.

Так, в ЦФО, по информации отдельных ритейлеров, увеличились продажи одежды в офлайн-магазинах, в том числе из-за временных сложностей в работе маркетплейсов, а в сегменте интернет-торговли, напротив, продажи снизились. В Волго-Вятском макрорегионе на рынке стройматериалов динамика спроса немного ухудшилась, но отдельные ритейлеры отметили увеличение продаж в офлайн-рознице из-за сложностей в работе маркетплейсов, отмечается в докладе.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в стране за 8 месяцев прибавил 5,1% г/г, а в августе рост замедлился до 3,3% по сравнению с 5,3% в июле.

Росстат ЦФО Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ отметил недавний рост спроса в классическом ритейле на фоне проблем маркетплейсов

Банк России убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на год

Российские сельхозорганизации в сентябре снизили продажу пшеницы на 26,4%

В России рост экономической активности в III квартале замедлился ко II кварталу

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти на 4,99% с 2027 года

 ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти на 4,99% с 2027 года

Инфляция в России с 6 по 12 октября составила 0,11%, годовая ускорилась до 7,22%

Банк России отметил снижение ценовых ожиданий бизнеса в октябре после роста с июля

Акционеры "ПИКа" одобрили делистинг

 Акционеры "ПИКа" одобрили делистинг

Новак отметил новые удары по двум российским НПЗ

Новак заявил, что пик падения энергопотребления пройден
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3895 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов