ЦБ отметил недавний рост спроса в классическом ритейле на фоне проблем маркетплейсов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спрос в классическом ритейле в конце лета - начале осени подрос на фоне проблем маркетплейсов, но полностью не компенсировал снижение их оборотов, показал опрос Банка России. ЦБ опубликовал традиционный обзор "Региональная экономика", составленный по итогам октябрьского опроса 11,5 тысяч предприятий.

Среди общих тенденций для экономики страны ЦБ выделяет снижение в августе-сентябре оборотов интернет-торговли "из-за повреждений складской инфраструктуры и связанных с этим сложностей с логистикой у маркетплейсов". Оно "не было полностью компенсировано традиционной розницей", но привело к некоторому улучшению оценок спроса в офлайн-ритейле, отмечает ЦБ.

"Из-за удлинения сроков доставки на маркетплейсах предприятия розничной торговли из различных регионов сообщали об увеличении продаж", - говорится в документе.

Так, в ЦФО, по информации отдельных ритейлеров, увеличились продажи одежды в офлайн-магазинах, в том числе из-за временных сложностей в работе маркетплейсов, а в сегменте интернет-торговли, напротив, продажи снизились. В Волго-Вятском макрорегионе на рынке стройматериалов динамика спроса немного ухудшилась, но отдельные ритейлеры отметили увеличение продаж в офлайн-рознице из-за сложностей в работе маркетплейсов, отмечается в докладе.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в стране за 8 месяцев прибавил 5,1% г/г, а в августе рост замедлился до 3,3% по сравнению с 5,3% в июле.