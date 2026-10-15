Brent подешевела до $105,36за баррель, WTI - дорожает

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно вечером в четверг: Brent дешевеет на ожиданиях смягчения санкций против "теневого флота", тогда как WTI дорожает из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

К 17:57 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,66%), до $105,36 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,71 (1,8%), до $96,80 за баррель.

Министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к участникам Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде заявил, что в Белом доме рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты из стран, на которые распространяются ограничительные меры, сообщила исследовательская Energy Aspects. Эта мера призвана снизить рекордные ставки фрахта и способствовать уменьшению цен на нефтяном рынке.

Поддержку котировкам оказывают сообщения о новых ударах хуситов по саудовским объектам. Минэнерго Саудовской Аравии ранее сообщило об атаке на штаб-квартиру нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане.

Безопасность движения судов в районе Ормузского пролива также по-прежнему вызывает тревогу. По меньшей мере десять торговых судов подверглись атакам в этом районе с минувшего воскресенья, согласно данным Международной морской организации ООН и Управления морских торговых перевозок Великобритании. Это является рекордным показателем с момента начала боевых действий в регионе.

Рынок ждет данынх Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. По оценке Американского института нефти, запасы за неделю сократились на 11,1 млн баррелей.