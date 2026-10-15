Президент РФ поручил правительству проработать отложенный ФИНВ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ проработает введение нового механизма поддержки капвложений в виде отложенного федерального инвестиционного налогового вычета. Соответствующее поручение ведомствам дал президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с представителями объединения "Деловая Россия".

Как следует из выступлений участников заседания, пока отложенный ФИНВ в случае одобрения планируется применять в пилотном режиме в фармацевтической отрасли при условии, что под инвестиции будут создаваться специальные структуры, а материнские компании - брать на себя риски, связанные с нереализацией проектов. В Минфине оценивают идею как реализуемую, но считают необходимым предварительно проработать возможные риски для государства и банковской системы, в том числе, определить лимиты такого вычета.

С предложением ввести отложенный ФИНВ глава "Деловой России" Алексей Репик уже выступал на этой неделе в рамках личной встречи с президентом. Механизм предполагает, что компания, осуществляющая инвестиции и подтвердившая свои расходы, сможет оформить специальный инвестиционный налоговый сертификат, дающий право по истечение пятилетнего срока на получение вычета из налога с будущей прибыли от проекта в размере до 50% от объема вложений. Сертификат должен носить статус ценной бумаги и служить обеспечением при привлечении кредитных средств.

"Что касается отложенного (ФИНВ - ИФ), то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объёмах это возможно, какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидна. Ну вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты", - сказал в четверг глава государства.

Это заявление прозвучало в ответ на выступление одного из членов "Деловой России", представителя фармотрасли, указавшего на невозможность параллельно инвестировать в несколько перспективных проектов при высоких рисках вложений и отсроченном возврате вложений. Фармотрасль, по его словам, готова выделять такие проекты в отдельные юридические структуры, на которые будут оформляться отложенные ФИНВ и привлекаться кредиты. При отсутствии прибыли от проекта и, соответственно, вычета, для погашения кредитных средств обязательства перед банками будет брать на себя материнская компания.

Вице-премьер Александр Новак, которого Путин попросил прокомментировать идею отложенного вычета, сообщил, что она уже обсуждалась с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и ВЭБа, ресурсы которого предполагается привлекать для кредитования такого рода высокорисковых проектов.

"В целом хотел бы отметить, что правительство поддерживает эту инициативу(...). В качестве пилотных проектов предлагается фармацевтика, можно попробовать. Там механизм такой: 5 лет на реализацию проекта, через 5 лет возврат за счёт дополнительных налогов в течение 5 лет. Это, мне кажется, даже выгодно, поскольку сам размер этой субсидии, он будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство", - сказал Новак, отметив, что правительство дополнительно оценит, есть ли необходимость оформлять этот механизм отложенного стимулирования инвестиций именно как вычет или предоставлять поддержку по уже реализованному проекту в виде прямой субсидии из бюджета.

Помимо формы реализации механизма, по мнению Минфина, надо еще определить степень риска, который готово взяться на себя государство, в том числе, в лице ВЭБа. Последний, как отметил присутствовавший на заседании замминистра финансов Алексей Сазанов, будет нести на себе риски сначала по невыплаченным процентам, пока проект реализуется, а потом и по самому кредиту, если проект так и не удастся реализовать. Это может потребовать докапитализации института развития.

"Это те риски, которые существуют и на которые необходимо обратить внимание при проработке соответствующего инструмента. И последнее, если у нас будет всё-таки вводиться в будущем некий налоговый вычет, то, конечно, надо установить его предельный размер с тем, чтобы установить предел (...) уровня финансирования, который государство берёт на себя в отношении каждой компании", - заявил чиновник, заверив, что Минфин готов проработать реализацию отложенного ФИНВ.

Президент в заключение обсуждения темы инвествычета попросил правительство "не затягивать и осуществить эту проработку как можно быстрее".