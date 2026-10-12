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Путина призвали поддержать проработку механизма отложенного инвестиционного налогового вычета

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Деловая Россия" рассчитывает продолжить проработку с правительством идеи отложенного инвестиционного налогового вычета, при котором компании, инвестирующие сейчас часть прибыли в создание новых производств и модернизацию, смогут рассчитывать на уменьшение налога на прибыль в будущем.

Поддержать работу над созданием такого механизма глава бизнес-объединения Алексей Репик попросил президента Владимиру Путина.

"Сегодня 60% инвестиций в стране у нас финансируется из прибыли компаний самих. Мы предлагаем механизм, который позволяет завтрашней прибыли работать на инвестиции сегодня. То есть компания вкладывает в новые мощности, автоматизацию, НИОКР и после подтверждения затрат получает инвестналоговый сертификат, например, на половину суммы вложений. Гасится он только из будущего прироста прибыли. Соответственно, если нет прироста, нет вычета", - пояснил Репик суть предложения, отметив, что сертификат будет выступать в качестве ценной бумаги, под которую банки будут кредитовать проекты.

По задумке "Деловой России", воспользоваться этим инвестиционным налоговым вычетом компании смогут не ранее 2031-2032 года. "Ближайшие пять лет мы на это не рассчитываем. Но после того, как появится дополнительная прибыль от предприятия от этой инвестиции, её часть банк может забирать, в том числе для погашения платежей, покрывающих стоимость кредита. Бюджет не тратит ни рубля сейчас, получает новую налоговую базу, - отметил Репик. - Если вы не будете возражать, мы эту концепцию дальше будем прорабатывать с правительством и Банком России".

С предложением донастроить федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) за счет введения отсрочки по нему Репик уже выходил в июне этого года в рамках совещания президента с правительством по вопросам восстановления инвестактивности. Тогда глава "Деловой России" указывал на низкую эффективность ФИНВ в текущем виде. Отложенный вычет он предлагал применять, в частности, к проектам технологического лидерства.

В начале июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил "Интерфаксу", что идея отложенного инвествычета уже обсуждалась ранее, но с точки зрения крупного бизнеса целесообразнее было бы донастроить действующий механизм ФИНВ. В частности, на тот момент РСПП предлагал увеличить предельный размер выплат до 8-12% от объема инвестиций (сейчас - не более 3%) и расширить отраслевой охват механизма. В итоге предложенный Минфином России вариант увеличения вычета носит характер эксперимента и затрагивает только предприятия, ведущие деятельность на Единой территории опережающего развития (ЕТОР) Дальнего Востока и Арктики.

Александр Шохин Алексей Репик Деловая Россия РСПП правительство
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