Рубль в четверг опустился в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань поднялся на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне фиксации прибыли игроками после роста в предыдущие дни. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,4825 руб., что на 3,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 16 октября на 18,97 копейки, до 83,76 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,36 копейки, до 93,7693 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2026 года снизился на 2,4% по отношению к августу, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-сентябре 2026 года реальный эффективный курс рубля снизился на 7,4%.

Комментарии аналитиков

"Рубль с начала недели находится в боковом движении с незначительными колебаниями в пределах 0,5%. Продажа экспортерами выручки и наличие достаточного уровня юаневой ликвидности после окончания праздников в Китае уравновешиваются ежедневными покупками Минфина. Сильного движения курса CNYRYB вверх или вниз не ожидаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

Валютный курс может формироваться в диапазоне 83-85 руб./$1 и 12,4-12,7 руб./юань до конца текущей недели, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"В начале недели рубль умеренно укрепился и стабилизировался вблизи 84 руб./$1 и 12,53 руб./юань в условиях улучшения геополитического контекста и приближающегося налогового периода, - отмечает эксперт в комментарии. - В ближайшие недели продажи валюты могут увеличиться для осуществления платежей в бюджет, а также из-за возможного улучшения восприятия внешних рисков. До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83-85 руб./$1 и 12,4-12,7 руб./юань при отсутствии существенных изменений во внешних и внутренних условиях".

Курс рубля может вернуться к уровням 85 руб./$1 и 12,7 руб./юань к концу осени, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Рубль опять окреп. Причины распродаж валют - инфляция все еще высокая, а это предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ на 14% и в октябре; на днях было сжатие риск-премии на фоне дизельной сделки, и спрос на защитные валютные инструменты сократился; нефть в общем дорогая, и предложение валюты от экспортеров растет", - пишет аналитик в комментарии.

Среди факторов поддержки курсов инвалют Зельцер выделяет политику Минфина в части реализации бюджетного механизма: регулятор до начала ноября увеличил лимиты покупки валюты на рынке более чем в шесть раз, до свыше 12 млрд руб. в сутки.

"Дополнительный спрос частично купирует расширенное предложение валюты на рынке, - подчеркивает эксперт. - Также копится техническая усталость пар на спуске, а поддержки уже близко - у доллара около 83 руб., для евро - у 93 руб., а в юане динамическая опорная - у 12,35 руб. Пары все еще в падении, но скоро вероятен локальный отскок".

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2026 года составило $35 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основной вклад в рост этого показателя внесло увеличение стоимостного объема экспорта товаров.

Профицит в августе 2026 года составил $3,3 млрд, что в 2,1 раза больше, чем в июле (по уточненной оценке - $1,6 млрд). В августе 2025 года сальдо счета текущих операций было отрицательным (минус $0,5 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-августе 2026 года увеличился на 25% - до $91,6 млрд - по сравнению с $73,3 млрд за аналогичный период 2025 года. Рост профицита баланса внешней торговли произошел в результате увеличения экспорта, обусловленного высокими ценами на мировых товарных рынках.

Профицит баланса внешней торговли товарами в августе 2026 года составил $11,7 млрд, что на 12% меньше показателя июля ($13,3 млрд) и на 60,3% больше по сравнению с августом 2025 года ($7,3 млрд).

Инфляция в РФ с 6 по 12 октября составила 0,11% после 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), 0,12% с 22 по 28 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 12 октября составил 1,01%, с начала года - 6,1%.

Таким образом, накопленная инфляция с начала года превысила нижнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%), который Банк России вероятно повысит на заседании 23 октября.

Из данных за 12 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 октября ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 7,02%, если высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно вечером в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:01 составляет $106 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,83%, до $97,77 за баррель.

В среду контракты на Brent подорожали на 0,35%, на WTI - на 1,01%.

Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможные последствия предпринимаемых Вашингтоном усилий, направленных на снижение стоимости транспортировки нефти.

Министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к участникам Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде заявил, что в Белом доме рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты из стран, на которые распространяются ограничительные меры, сообщила исследовательская Energy Aspects. Эта мера призвана снизить рекордные ставки фрахта и способствовать уменьшению цен на нефтяном рынке.

Внимание рынка в четверг было направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,557 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Это рекордное снижение с февраля.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 9 октября, повысились на 3,518 млн баррелей, дистиллятов - понизились на 2,527 тыс. баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 300 тыс. баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,862 млн баррелей. Показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 18 базисных пунктов - до 13,91% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в четверг остались на прежних отметках - 14,08% и 14,21% годовых. Версия на три месяца снизилась на 2 базисных пункта, до 14,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев, в свою очередь, опустилась на 1 базисный пункт - до 14,59% годовых.