Индекс МосБиржи начал неделю с роста к 2500 пунктам на ожидании переговоров по Украине

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с роста на ожиданиях переговоров по украинскому урегулированию в ноябре, к вечеру поддержку рынку оказала вернувшаяся к подорожанию нефть (декабрьский фьючерс на Brent вновь превысил $117 за баррель после дневной просадки к $114).

Индекс МосБиржи поднялся в район 2500 пунктов, обновив максимум с середины июня.

По итогам основных торгов индекс вырос на 1,1% до 2491,47, индекс РТС вырос на 1,1% до 975,1 пункта. Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+5,5%), "Совкомфлота" (+5%), "НЛМК" (+3,3%), "Эн+ груп" (+2,9%), "Полюса" (+2,7%), МКПАО "Циан" (+2,7%), "ВК" (+2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 октября, составил 80,4909 рубля (-4,72 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+2,1%), "Интер РАО" (+2%), "Яндекса" (+1,9%), "Хэдхантера" (+1,7%), "Норникеля" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +1,1% "префы"), "Т-Технологии" (+1,1%), "Северстали" (+1%), ВТБ (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Татнефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "ИКС 5" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%).

ГМК "Норникель" в III квартале 2026 года выпустила 61 тысячу тонн никеля, что на 14% выше показателя годом ранее, сообщила компания. Производство меди (включая Забайкальский дивизион) составило 108,7 тысячи тонн (годом ранее - 100,1 тысячи тонн). "Норникель" подтвердил прогноз на текущий год, предполагающий выпуск 193-203 тысячи тонн никеля и 336-356 тысяч тонн меди.

Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2026 года по РСБУ составила 412,9 млрд рублей против 252,34 млрд рублей годом ранее. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Логистический центр Ozon (+0,2%) в Омске попал под атаку БПЛА, сообщила компания в субботу. С 22 августа сразу несколько логистических объектов Ozon пострадали в результате атак БПЛА в ряде регионов. В частности, компания сообщала о пожарах на объектах в Самарской, Оренбургской областях, в Краснодаре, Махачкале.

Подешевели в понедельник акции "ФосАгро" (-2%).

Выручка "ФосАгро" в III квартале выросла на 15% к аналогичному периоду прошлого года - до 164,7 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности компании. Показатель совпал с консенсус-прогнозом, подготовленным "Интерфаксом". Чистая прибыль группы "ФосАгро" за прошедший квартал сократилась на 37% в годовом выражении и составила 12,6 млрд рублей. Общий долг "ФосАгро" на конец III квартала составлял 364,6 млрд рублей (+11% к показателю по итогам 2025 года).

Вице-премьер Александр Новак сообщил в минувшую пятницу, что три танкера с дизтопливом из России уже идут в сторону восточного побережья США, при этом внутренний рынок России дизтопливом обеспечен. По его словам, запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тысяч тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил ИС "Вести", что за первую встречу Россия-США-Украина, которая ожидается в ноябре после перерыва, мало что можно будет решить: она будет носить "пристрелочный" характер, над мирным соглашением между Россией и Украиной необходимо еще работать.

По словам Ушакова, Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября. "Теперь очередной дедлайн - это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", - сказал о.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что возможные соглашения американских нефтегазовых компаний с Россией не должны находиться в заложниках у украинского конфликта. "Наша нефтедобывающая отрасль не должна быть в заложниках у чего-то, что давно уже должно быть урегулировано. Конфликт России и Украины вообще не должен был начаться", - приводят его слова американские СМИ в воскресенье.

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, российский рынок ускорил рост во второй половине торгов и приблизился к психологически важной отметке 2500 пунктов по индексу МосБиржи на ожиданиях переговоров по украинскому урегулированию и возможного смягчения отдельных санкционных ограничений со стороны США. Однако конкретных договоренностей пока нет, поэтому на рынке сохраняется риск фиксации прибыли.

Нефть скорректировалась вниз на фоне оценки инвесторами перспектив снижения напряженности между США и Ираном и вероятности восстановления поставок сырья с Ближнего Востока. При этом сохраняющиеся риски новых ударов не позволяют полностью исключать очередной скачок цен. Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров на фоне начала отопительного сезона и постепенного сокращения запасов в европейских хранилищах.

Акции "Совкомфлота" продолжают пользоваться спросом на ожиданиях возможного смягчения американских санкций в отношении нефтяных танкеров. Дополнительную поддержку компании могут оказать высокие ставки морских перевозок и расширение экспортных поставок нефти. При этом снижение ограничений пока остается лишь возможным сценарием. Акции "ФосАгро" просели после публикации финансовой отчетности за 9 месяцев: главная проблема компании заключается не столько в снижении чистой прибыли, сколько в резком увеличении производственных расходов и долговой нагрузки. Отрицательный свободный денежный поток ограничивает возможности для дивидендных выплат. Поэтому, несмотря на восстановление отдельных финансовых показателей в III квартале, инвесторы пока осторожно оценивают перспективы компании, отметил аналитик.

"Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает отметка 2500 пунктов. Ее уверенное преодоление может открыть дорогу к 2520-2550 пунктам, но для этого потребуются новые позитивные новости. При отсутствии существенных изменений внешнего фона в ближайшие торговые сессии ожидаю движение индекса в диапазоне 2460-2520 пунктов, нефти Brent - в коридоре $108-112 за баррель, доллара в районе 80-82 руб./$1", - заключил Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в понедельник наблюдались коррекционные покупки, которые в США проходили у важных среднесрочных поддержек в условиях отсутствия значимых макроэкономических драйверов движения.

Рынок акций к завершению основных торгов уверенно подрос, индексы МосБиржи и РТС нацелились на ближайшие сопротивления 2510 пунктов и 985 пунктов соответственно. Ключевым фактором для российского рынка остается геополитика и надежды на возможность продолжения мирных переговоров по Украине.

Во вторник особый интерес для энергетического сектора представляет Форум стран-экспортеров газа в Москве, в котором примут участие президент Владимир Путин и президент Ирана. В последнее время новостной фон в отношении российских нефтегазовых компаний улучшился, что наряду с высокими ценами на энергоносители позволяет многим акциям развить восходящее движение, считает аналитик.

По мнению инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, сохраняющаяся жесткость монетарной политики Банка России заставляет инвесторов игнорировать длинные ОФЗ и перекладывать капитал в наиболее перспективные корпоративные истории и защитные инструменты.

Нефть локально снижалась на новостях о визите катарских посредников в Иран для деэскалации ситуации, а также на фоне заявлений президента США Трампа о грядущем падении цен. Однако аналитики считают данный откат временным: Ормузский пролив фактически заблокирован, хуситы продолжают атаковать инфраструктуру Саудовской Аравии, а усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке сохраняет высокую премию за геополитический риск.

Позитивом для акций газовых компаний стали сообщения издания Financial Times о возможных переговорах между Москвой и Вашингтоном по строительству СПГ-терминала на Аляске стоимостью $25 млрд. Потенциальный размен американских инвестиций на снятие санкций с проекта "Арктик СПГ 2" способен кардинально расширить логистику "НОВАТЭКа", что станет мощным долгосрочным триггером для роста ее финансовых результатов, полагает аналитик.

Дополнительную поддержку рынку акций оказывают ожидания "дипломатической оттепели": идет подготовка к трехсторонним переговорам РФ-США-Украина в Абу-Даби, запланированным на первую половину ноября. Вслед за ними фокус внимания сместится на саммит АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября, где может состояться очная встреча лидеров России, США и Китая. Локальную же траекторию индекса на этой неделе определят операционные отчеты тяжеловесов (Сбера, ВТБ, "Яндекса", X5) и свежие данные Росстата по инфляции и ВВП. Для штурма и закрепления индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов рынку необходимы подтвержденные сигналы с геополитического трека; ближайшей зоной поддержки в случае отката выступит уровень 2430-2450 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций, плюсуют Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,6-1%) и США (индексы акций к 19:00 по Москве выросли на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены Brent отыграли все дневное коррекционное снижение.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $117,05 за баррель (+3,1% в пятницу), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4% до $102,87 за баррель (+3,8% в пятницу).

Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $114 за баррель, на WTI - до $100,6 за баррель.

Представители стран-участниц Мекканского соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) в понедельник обсудят с президентом Ирана меры по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе, заявил замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Раед Кримли.

"Встреча состоится в рамках продолжающихся усилий участников соглашения по деэскалации между сторонами, вовлеченными в текущий кризис, а также продвижению диалога и дипломатических решений в поддержку посреднических усилий, которые предпринимают Катар и Пакистан", - написал он в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в эфире Fox News, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли заключить сделку с Ираном, или же "покончить с ним".

Хуситы продолжают атаковать саудовские объекты. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары по международным аэропортам в Эр-Рияде и Даммаме, а также по объектам инфраструктуры Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.

Продолжающиеся нападения на суда в Красном море вынуждают перевозчиков использовать более длинные маршруты, в основном через Суэцкий канал и вокруг мыса Доброй Надежды. Это приводит к увеличению транспортных расходов и сроков доставки, а также разрыва между саудовскими экспортными ценами и ценами с поставкой в Азию, что негативно отражается на прибыли Saudi Aramco, говорится в обзоре Rystad Energy.

Саудовская Аравия планирует хранить нефть в Сингапуре со второй половины 2027 года, чтобы укрепить устойчивость своей цепочки поставок в регионе, заявили в понедельник министры энергетики обеих стран.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,34 млрд рублей (из них 7,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,63 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").