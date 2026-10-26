Рубль в понедельник немного подешевел в паре с юанем на фоне снижения нефти

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии в понедельник. Рубль немного подешевел на фоне негативной динамики цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к уплате налогов. В среду, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль и НДД. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,0855 руб., что на 2,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 27 октября на 4,72 копейки, до 80,4909 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,94 копейки, до 90,0935 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Поддержку рублю могут оказывать крупные дивидендные выплаты ключевых экспортеров, которые приходятся на текущий период. Важным и усиливающимся фактором остается приток валютной выручки, сформированной на пиковых сентябрьских ценах на нефть. Дополнительную поддержку рублю оказывает жесткая риторика Банка России. На заседании в пятницу регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и, что более значимо, повысил среднесрочный прогноз по ставке на 2027 год, что подтверждает намерение дольше сохранять жесткие денежно-кредитные условия", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Ключевая ставка

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 октября, второе заседание подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 14% годовых. Аналогичное решение было принято на предыдущем заседании, 11 сентября. Решение соответствует ожиданиям аналитиков, которые единогласно прогнозировали сохранение ставки.

"Экономика в целом во втором полугодии 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

До решения о сохранении ставки в сентябре Банк России на протяжении десяти заседаний снижал ставку. Впервые более чем за 2,5 года решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых) было принято 6 июня прошлого года. До июня прошлого года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 18 декабря.

Нефть

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику вечером в понедельник на фоне неопределенности относительно улучшения отношений между Ираном и США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $117,11 за баррель, на 0,34% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,38%, до $102,89 за баррель.

Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $114 за баррель, на WTI - до $100,6 за баррель. В пятницу контракты на эти марки нефти подорожали на 3,14% и 3,8% соответственно, до максимумов почти за шесть месяцев.

Ближневосточное урегулирование

Представители стран-участниц Мекканского соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) в понедельник обсудят с президентом Ирана меры по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе, заявил замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Раед Кримли.

"Встреча состоится в рамках продолжающихся усилий участников соглашения по деэскалации между сторонами, вовлеченными в текущий кризис, а также продвижению диалога и дипломатических решений в поддержку посреднических усилий, которые предпринимают Катар и Пакистан", - написал он в соцсети X.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в эфире Fox News, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли заключить сделку с Ираном, или же "покончить с ним".

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу упала на 11 базисных пункта - до 14,09% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник остались на прежних отметках - 14,05%, 14,16% и 14,57% годовых соответственно.