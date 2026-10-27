В Киргизии запретили импорт яблок до февраля 2027 года

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев подписал постановление о введении временного запрета на ввоз яблок на территорию республики.

В целях поддержки садоводческих хозяйств Киргизии, создания условий для своевременной реализации урожая яблок 2026 года и сохранения производственного потенциала отрасли установлен временный запрет до 1 февраля 2027 года на ввоз на территорию республики яблок из третьих стран и государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением транзита.

По данным Минсельхоза, в этом году урожай яблок составит 179,4 тыс. тонн.

За январь-август импорт составил 6,4 тыс. тонн, что в два раза больше, чем за весь 2025 год. Больше всего яблок привезли из Польши, Китая и Узбекистана.