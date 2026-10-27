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Путин считает, что инвестиции в газовой отрасли должны основываться на долгосрочных контрактах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции в газовой отрасли должны основываться на долгосрочных контрактах, считает глава РФ Владимир Путин.

Так как развитие газовой инфраструктуры потребует масштабных длительных инвестиций, то "здесь нельзя ориентироваться только на текущую высокую ценовую конъюнктуру", сказал он, выступая на Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ). "Такие вложения прежде всего должны основываться на долгосрочных контрактах, когда покупатели газа в долгую планируют энергоснабжение экономики и социальной сферы, развитие территории и так далее. А поставщик газа уверен в сбыте и может инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей", - пояснил Путин.

"Рассчитываю, что коллеги по форуму разделяют эту точку зрения, а дискуссия о стимулировании долгосрочных инвестиций в газовые отрасли найдет свое отражение в рамках работы нашей организации и приведет к конкретным решениям", - добавил он.

Владимир Путин
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