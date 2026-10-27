Поиск

Президент России предложил расширить консультации в рамках ФСЭГ по критическим вопросам

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия предлагает расширить консультации в рамках ФСЭГ по критическим вопросам рынка, чтобы согласовывать подходы в области поставок, сообщил на Форуме стран-экспортеров газа президент Владимир Путин.

"Важно соблюсти баланс интересов поставщиков и потребителей газа, выполнять действующие контрактные обязательства. У России и наших партнеров есть успешный многосторонний опыт балансировки другого ключевого рынка углеводородов - нефти, где совместные действия в формате ОПЕК+ обеспечили предсказуемость рыночной конъюнктуры и стабильные объемы предложения. Конечно, у нефтяной отрасли свои особенности, своя специфика. И в газовой сфере нужно выстроить собственные эффективные механизмы взаимодействия", - сказал он.

"В этой связи мы предлагаем расширить консультации в рамках нашего форума по кризисным ситуациям на газовом рынке, чтобы своевременно оценивать риски", - пояснил Путин.

"Спрос на природный газ в мире в перспективе продолжит расти. Собственно, нужно увеличивать предложение газа, осваивать новые месторождения, модернизировать перерабатывающие мощности, вкладывать средства в транспортные проекты, включая морской флот и инфраструктуру для отгрузки и приема СПГ", - добавил он.

ОПЕК СПГ Владимир Путин ФСЭГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

 Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

 Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

 Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении пострадавших НПЗ

Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

"Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

 "Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть

 Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов