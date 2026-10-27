Президент России предложил расширить консультации в рамках ФСЭГ по критическим вопросам

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия предлагает расширить консультации в рамках ФСЭГ по критическим вопросам рынка, чтобы согласовывать подходы в области поставок, сообщил на Форуме стран-экспортеров газа президент Владимир Путин.

"Важно соблюсти баланс интересов поставщиков и потребителей газа, выполнять действующие контрактные обязательства. У России и наших партнеров есть успешный многосторонний опыт балансировки другого ключевого рынка углеводородов - нефти, где совместные действия в формате ОПЕК+ обеспечили предсказуемость рыночной конъюнктуры и стабильные объемы предложения. Конечно, у нефтяной отрасли свои особенности, своя специфика. И в газовой сфере нужно выстроить собственные эффективные механизмы взаимодействия", - сказал он.

"В этой связи мы предлагаем расширить консультации в рамках нашего форума по кризисным ситуациям на газовом рынке, чтобы своевременно оценивать риски", - пояснил Путин.

"Спрос на природный газ в мире в перспективе продолжит расти. Собственно, нужно увеличивать предложение газа, осваивать новые месторождения, модернизировать перерабатывающие мощности, вкладывать средства в транспортные проекты, включая морской флот и инфраструктуру для отгрузки и приема СПГ", - добавил он.