ЦБ РФ предлагает расширить варианты обеспечения обязательств по офертам на выкуп акций ПАО

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает дополнить перечень способов обеспечения обязательств по оплате акций, выкупаемых в рамках обязательных предложений, залогом денежных средств на банковском счете.

"Мы бы здесь предложили максимальное расширение, в том числе за счет, например, механизма залога денег на банковском счете", - сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева в Совете Федерации на совещании "Совершенствование правового регулирования корпоративных отношений".

По ее словам, такой способ надежен для получателей обеспечения и позволяет акционерам оперативно предоставить его без дополнительных затрат.

Соответствующую инициативу Абашеева озвучила в рамках обсуждения правительственного законопроекта (N519694-8), который меняет правила консолидации контроля над публичными акционерными обществами (ПАО). Правительство РФ внесло его в Госдуму в декабре 2023 года, он до сих пор не рассматривался в первом чтении.

Сейчас основные акционеры, доля которых преодолевает пороговые значения владения, и они выставляют оферты, должны получать банковскую гарантию для обеспечения своих обязательств по оплате выкупаемых акций. Упомянутый законопроект увеличивает количество вариантов обеспечения. Вместо банковской гарантии исполнение обязательств по соответствующим предложениям может быть обеспечено независимой гарантией, выдаваемой не только кредитными организациями, но и другими коммерческими организациями, либо залогом государственных ценных бумаг, которые торгуются на бирже не менее полугода, с расчетом средневзвешенной цены.