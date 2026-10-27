Поиск

ЦБ РФ предлагает расширить варианты обеспечения обязательств по офертам на выкуп акций ПАО

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает дополнить перечень способов обеспечения обязательств по оплате акций, выкупаемых в рамках обязательных предложений, залогом денежных средств на банковском счете.

"Мы бы здесь предложили максимальное расширение, в том числе за счет, например, механизма залога денег на банковском счете", - сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева в Совете Федерации на совещании "Совершенствование правового регулирования корпоративных отношений".

По ее словам, такой способ надежен для получателей обеспечения и позволяет акционерам оперативно предоставить его без дополнительных затрат.

Соответствующую инициативу Абашеева озвучила в рамках обсуждения правительственного законопроекта (N519694-8), который меняет правила консолидации контроля над публичными акционерными обществами (ПАО). Правительство РФ внесло его в Госдуму в декабре 2023 года, он до сих пор не рассматривался в первом чтении.

Сейчас основные акционеры, доля которых преодолевает пороговые значения владения, и они выставляют оферты, должны получать банковскую гарантию для обеспечения своих обязательств по оплате выкупаемых акций. Упомянутый законопроект увеличивает количество вариантов обеспечения. Вместо банковской гарантии исполнение обязательств по соответствующим предложениям может быть обеспечено независимой гарантией, выдаваемой не только кредитными организациями, но и другими коммерческими организациями, либо залогом государственных ценных бумаг, которые торгуются на бирже не менее полугода, с расчетом средневзвешенной цены.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

 Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

 Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

 Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении пострадавших НПЗ

Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

"Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

 "Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть

 Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов