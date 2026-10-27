Поступления турналога в России в первом полугодии выросли на 60%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2026 года в России было собрано 5,2 млрд рублей туристического налога, что на 60% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил во вторник директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Григорий Груша.

"Благодаря проводимой нами совместно с регионами работе по "обелению" и реформе классификации средств размещения, количество классифицированных номеров у нас выросло вдвое и, по сути, в два раза выросла та база, с которой, собственно, этот туристический налог собирается. По итогам первого полугодия сумма, подлежащая уплате, составила 5,2 млрд рублей, по данным налоговой, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

По словам Груши, за весь 2025 год было собрано 5,2 млрд рублей турналога.

"При этом по регионам, конечно, структура неравномерная, у нас в основном это четыре крупнейших туристических региона, на чью долю приходится более 50% от исчисленных сумм. Это всем понятные регионы: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область. Москва налог не вводила", - добавил представитель Минэкономразвития.

По его словам, если сравнить поступления от курортного сбора, который действовал в нескольких регионах до 2024 года, сумма поступлений удвоилась.

"Взяли для примера Краснодарский край, в котором и то, и то было реализовано и перечень муниципальных образований примерно одинаков. За 2024 год в рамках курортного сбора было собрано чуть меньше миллиарда рублей, а за 2025-й туристический налог исчислен в размере 2 млрд рублей", - добавил он.

С 1 января 2025 года местные органы власти в регионах получили право вводить туристический налог, который должны платить все классифицированные объекты размещения, входящие в федеральный реестр - гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги.

В 2025 году минимальная ставка налога составляла 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, в 2026 году - 2%. Ежегодно она повышается на 1% и к 2029 году может составлять 5%.