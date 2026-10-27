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Boeing понизил оценку поставок самолетов в 2026 г., его акции падают на 9,6%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co. понизил оценку поставок самолетов в 2026 году, что привело к самому резкому падению котировок его акций за последние 18 месяцев.

Руководство Boeing сообщило, что компания не сможет выйти на целевой показатель по производству 500 самолетов семейства 737 в этом году и поставит всего около 90 самолетов 787 Dreamliner, что соответствует нижней границе прогноза.

Boeing потребуется больше времени для достижения более высокого устойчивого темпа производства, заявила главный исполнительный директор Келли Ортберг в ходе конференции по итогам третьего квартала.

"Как я говорила раньше, наш прогресс не всегда будет идеально линейным, - отметила она. - Но мы продолжаем совершенствоваться, и я уверена, что мы движемся в правильном направлении".

В интервью CNBC Ортберг сказала, что компания не сможет стабильно выпускать по 47 самолетов в месяц раньше начала 2027 года. Boeing планировала выйти на этот показатель еще минувшим летом.

Котировки акций Boeing опускаются на 9,4% в ходе торгов во вторник. Ранее в ходе сессии их падение достигало 10%, что является максимумом с апреля 2025 года.

Boeing
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