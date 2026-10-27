Рубль во вторник незначительно укрепился в паре с юанем

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник; рубль незначительно укрепился, несмотря на снижение нефти. Поддержку ему оказали надежды на прогресс в урегулировании украинского конфликта и остаточный спрос со стороны экспортеров, которым в среду, 28 октября, предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,081 руб., что на 0,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 28 октября на 3,98 копейки, до 80,5307 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,42 копейки, до 90,0977 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль на этой неделе приостановил укрепление возле круглых рубежей - 80 за доллар, 90 за евро и 12 за юань. Основная поддержка со стороны налогового периода позади, валютное предложение постепенно снижается. Тем не менее в целом экспортная выручка остается высокой. Она базируется на ценах на нефть начала осени, когда котировки Brent вышли к трехзначному уровню. Опорами для рубля также служат позитивные геополитические сигналы и высокий уровень ключевой ставки, сохраненной ЦБ без изменений на пятничном заседании. При этом импорт по мере приближения зимы может усиливаться. Важной частью спроса остаются покупки валюты Минфином по бюджетному правилу. Краткосрочно ожидаем консолидации курсов на уровне 80-82 за доллар, 89-91 за евро и 12-12,25 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины.

Разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

Президент РФ Владимир Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стере с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, "собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".

В свою очередь, президент Финляндии и премьер Норвегии в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским проинформировали его о состоявшейся во вторник телефонной беседе с президентом Путиным.

"Норвежский премьер и я провели хороший телефонный разговор с Зеленским. Мы обсудили предшествовавший тому разговор с президентом Путиным", - написал Стубб в соцсети X.

Ранее во вторник канцелярия финского лидера сообщила, что Стубб, Стере и Путин обсудили по телефону украинское урегулирование и будущие переговоры на эту тему. "Звонок был связан с предстоящими встречами, которые должны пройти в Абу-Даби", - говорилось в сообщении.

Нефть

Цены на нефть продолжают опускаться вечером во вторник, участники рынка оценивают перспективы дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $113,7 за баррель, что на 1,83% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,81%, до $99,91 за баррель.

Представители стран Мекканского оборонного соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия, сообщают СМИ со ссылкой на их совместное заявление. Стороны намерены вести диалог, нацеленный на "усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира".

Представители Саудовской Аравии заявили, что целью переговоров было установление открытых каналов, через которые планируется "предотвращать возврат к военной эскалации".

В то же время снижение нефтяных котировок ограничено продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе и вокруг него.

Банк России во вторник, 27 октября, в рамках аукциона 8-дневного репо разместил 6,5 трлн рублей (при лимите 6,5 трлн рублей и спросе 8,221 трлн рублей) в среднем по ставке 14,03% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 20 октября, ЦБ разместил 5,9 трлн рублей (при лимите 5,9 трлн рублей и спросе 7,23 трлн рублей) в среднем по ставке 14,06% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 5 базисных пунктов - до 14,04% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник опустилась на 1 базисный пункт - до 14,04% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,16% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 14,56% годовых.