Путин отметил, что от координации РФ и Катара как производителей газа зависит стабильность на мировом рынке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия и Катар входят в число крупнейших мировых производителей и экспортеров природного газа, заявил российский президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посетил Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

"От эффективной нашей совместной работы, от координации очень много зависит, стабильность зависит на глобальном энергетическом рынке", - подчеркнул российский президент.

В ходе ФСЭГ Путин заявил, что главной проблемой сейчас является сбой поставок газа. "С рынка в короткий срок выпали большие объемы предложения. При этом спрос никуда не делся. А значит, необходимо проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения стран-участниц форума, с помощью взаимных операций между ними, то есть между нами", - сказал он.

Путин указал также, что двустороннее сотрудничество между странами "поступательно развивается, налажен содержательный политический диалог, действует российско-катарская межправкомиссия".

"Реализуется комплекс мер в целях диверсификации и наращивания товарооборота, хотя он скромный по абсолютной величине, но все-таки увеличился, увеличился на 10%. Развивается инвесткооперация, катарские инвестагентства входят в капитал ряда российских компаний, это и "Роснефть", ВТБ, развиваются партнерские отношения с РФПИ, расширяются гуманитарные контакты", - добавил он.

Катар, являясь вторым по величине крупнейшим производителем в мире сжиженного природного газа (СПГ), не может поставлять его на мировые рынки из-за перекрытого Ормузского пролива.

Катар в 2025 году занимал 9% европейского рынка СПГ (в 2025 году ЕС закупил 146 млрд кубометров газа в виде СПГ, по данным ACER), куда с начала 2027 года будут запрещены поставки российского СПГ, а с октября 2027 года и поставки трубопроводного газа.

Катар в марте, после начала войны между США и Ираном, превентивно остановил производство СПГ на своих заводах, мощность которых составляет 77 млн тонн в год, и объявил форс-мажор по поставкам газа клиентам, который, по данным СМИ, сейчас продлен уже до конца года. Кроме того, повреждены СПГ-мощности Катара на 12,8 млн тонн в год, восстановление которых займет 3-5 лет.

Также Катар планировал запустить в конце года первую СПГ-линию в рамках проекта North Field East (NFE, предполагает строительство 4 линий по 8 млн тонн в год каждая), однако в сентябре глава QatarEnergy Саад Аль-Кааби заявил, что она начнет работу в первой половине 2027 года, а запуск дополнительных линий будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе. Он отмечал, что компания не может доставить оборудование для новых линий из-за проблем в Ормузском проливе.

По его словам, начало производства на месторождении North Field South (NFS, еще 2 линии по 8 млн т/год) ожидается в 2028 году.