Поиск

Путин отметил, что от координации РФ и Катара как производителей газа зависит стабильность на мировом рынке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия и Катар входят в число крупнейших мировых производителей и экспортеров природного газа, заявил российский президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посетил Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

"От эффективной нашей совместной работы, от координации очень много зависит, стабильность зависит на глобальном энергетическом рынке", - подчеркнул российский президент.

В ходе ФСЭГ Путин заявил, что главной проблемой сейчас является сбой поставок газа. "С рынка в короткий срок выпали большие объемы предложения. При этом спрос никуда не делся. А значит, необходимо проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения стран-участниц форума, с помощью взаимных операций между ними, то есть между нами", - сказал он.

Путин указал также, что двустороннее сотрудничество между странами "поступательно развивается, налажен содержательный политический диалог, действует российско-катарская межправкомиссия".

"Реализуется комплекс мер в целях диверсификации и наращивания товарооборота, хотя он скромный по абсолютной величине, но все-таки увеличился, увеличился на 10%. Развивается инвесткооперация, катарские инвестагентства входят в капитал ряда российских компаний, это и "Роснефть", ВТБ, развиваются партнерские отношения с РФПИ, расширяются гуманитарные контакты", - добавил он.

Катар, являясь вторым по величине крупнейшим производителем в мире сжиженного природного газа (СПГ), не может поставлять его на мировые рынки из-за перекрытого Ормузского пролива.

Катар в 2025 году занимал 9% европейского рынка СПГ (в 2025 году ЕС закупил 146 млрд кубометров газа в виде СПГ, по данным ACER), куда с начала 2027 года будут запрещены поставки российского СПГ, а с октября 2027 года и поставки трубопроводного газа.

Катар в марте, после начала войны между США и Ираном, превентивно остановил производство СПГ на своих заводах, мощность которых составляет 77 млн тонн в год, и объявил форс-мажор по поставкам газа клиентам, который, по данным СМИ, сейчас продлен уже до конца года. Кроме того, повреждены СПГ-мощности Катара на 12,8 млн тонн в год, восстановление которых займет 3-5 лет.

Также Катар планировал запустить в конце года первую СПГ-линию в рамках проекта North Field East (NFE, предполагает строительство 4 линий по 8 млн тонн в год каждая), однако в сентябре глава QatarEnergy Саад Аль-Кааби заявил, что она начнет работу в первой половине 2027 года, а запуск дополнительных линий будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе. Он отмечал, что компания не может доставить оборудование для новых линий из-за проблем в Ормузском проливе.

По его словам, начало производства на месторождении North Field South (NFS, еще 2 линии по 8 млн т/год) ожидается в 2028 году.

Владимир Путин Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ превысил 2510п по индексу МосБиржи на ожиданиях переговоров

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

 Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

 Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

 Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении пострадавших НПЗ

Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

"Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

 "Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12601 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов