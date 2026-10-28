Рубль утром слабо меняется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль слегка дешевеет на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Небольшую поддержку рублю может оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в среду предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0835 руб. (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,58 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятно усиление давления на рубль в ноябре, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

"Рубль достиг максимумов за последние два с половиной месяца. Сейчас самое время проверить уровень валютной диверсификации своего портфеля и при необходимости добавить валютную составляющую", - отмечает эксперт.

По его мнению, на укрепление российской валюты повлияли сразу несколько факторов. Это налоговый период с выплатой нефтяными компаниями квартального налога на дополнительный доход (НДД); крупные дивидендные выплаты экспортеров в октябре - около 400 млрд рублей; сохранение ключевой ставки на высоком уровне 14%.

"На валютном рынке в ноябре может вырасти спрос на иностранную валюту, в том числе из-за увеличения объемов покупок в рамках бюджетного правила. Это способно оказать давление на рубль", - прогнозирует Селютин.

Участники рынка продолжают внимательно анализировать новости относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени провести встречу с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

"У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча", - заявил Трамп во время общения с журналистами. На уточняющий вопрос: "С кем именно запланированы встречи?" Трамп ответил: "С президентом Путиным и президентом Зеленским".

Ранее сообщалось, что Россия готова возобновить переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября. Предполагается, что в ноябре может состояться предварительная трехсторонняя встреча РФ-США-Украина на тему урегулирования.

Цены на нефть

Цены на нефть растут утром в среду на сообщениях о новых ударах хуситов по Саудовской Аравии. Во вторник нефть Brent опустилась на 1,67%, WTI - на 1,83%.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве торгуются по $115,65 за баррель, что на 1,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,56%, до $101,45 за баррель.

Представитель хуситского движения "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил во вторник о нанесении удара по НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии. "Наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по НПЗ в городе Рас-Таннур в Восточной провинции", - написал он в соцсети X. По его словам, на объекте вспыхнул сильный пожар.

Тем временем Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится тогда, когда он сам этого пожелает. "Меня ранее спрашивали: "Когда война с Ираном закончится?" Я отвечал: "Тогда, когда я захочу, чтобы она закончилась", - сказал Трамп на митинге в Техасе.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 2,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста резервов на 0,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам в США будут обнародованы в 17:30 по московскому времени в среду.