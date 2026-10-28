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Трамп заявил о возможности скорой встречи с Путиным и Зеленским

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени провести встречу с лидерами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

"У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча", - заявил Трамп во время общения с журналистами.

На уточняющий вопрос: "С кем именно запланированы встречи?" Трамп ответил: "С президентом Путиным и президентом Зеленским".

Дональд Трамп США Владимир Путин Владимир Зеленский Украина
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Трамп заявил о возможности скорой встречи с Путиным и Зеленским

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