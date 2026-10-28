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"Аэрофлот" планирует подписать контракт еще на 92 самолета МС-21

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассматривает на заключение третьего контракта на поставку самолетов МС-21, теперь - на 92 единицы, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы готовы уже начинать работу над третьим контрактом - это еще плюс 92 воздушных судна, чтобы довести совокупный объем заказанных самолетов до 200", - сказал Александровский.

В сентябре "Аэрофлот" и структуры "Ростеха" заключили второй по счету контракт на поставку и послепродажное обслуживание 90 самолетов МС-21. По условиям сделки авиакомпания получит их с 2029-го по 2032 год.

Первый контракт был подписан в 2023 году - он включал 18 самолетов. Приемка первых восьми МС-21 ожидается в четвертом квартале 2027 года, остальных десяти - в 2028-м, сообщал Александровский.

Сергей Александровский Аэрофлот МС-21
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