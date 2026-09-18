"Аэрофлот" и "Ростех" заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и структуры "Ростеха" заключили контракт на поставку и послепродажное обслуживание 90 самолетов МС-21, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания в аэропорту Шереметьево с участием в режиме ВКС президента Владимира Путина.

По условиям сделки авиакомпания получит самолеты с 2029 по 2032 год: 14 единиц - в 2029 г., 18 - в 2030-м, 24 - в 2031-м и 34 - в 2032-м. Контракт также предусматривает поставку авиатренажеров, услуг по подготовке летного состава, послепродажное обслуживание на срок 22 года, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Со стороны "Ростеха" документ подписали ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" и "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК). Производство каждого самолета занимает от полутора до двух лет, контракт с "Аэрофлотом" обеспечивает "понятную загрузку на годы вперед и создает основу для планомерного наращивания серийного производства", отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Глава ОАК Вадим Бадеха в свою очередь заявил о планах выстроить с "Аэрофлотом" стратегическое партнерство по "эффективному вводу в эксплуатацию нового воздушного судна". Техобслуживание МС-21, которые получит "Аэрофлот", будет закреплено за ОАК, пояснял ранее гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

Первый контракт на поставку МС-21 между "Аэрофлотом" и структурами "Ростеха" был подписан в 2023 году - он включал 18 самолетов. Приемка первых восьми бортов ожидается в IV квартале 2027 года, остальных десяти - в 2028-м, сообщал Александровский. На первом этапе эксплуатации, по его словам, самолеты планируется поставить на короткие направления, такие как Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород - то есть "там, где можно оперативно выполнять резервирование, там, где настроена на высоком уровне техническая поддержка".

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 пассажиров. Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих. Завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска МС-21 в импортозамещенном облике запланированы на 2027 год, заявлял ранее Чемезов. До этого сроки неоднократно переносились.