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Brent остается в плюсе и торгуется у $115,19 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут днем в среду, трейдеры оценивают угрозу очередной эскалации конфликта между США и Ираном.

К 14:47 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,15%) до $115,19 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,84 (1,84%), до $101,74 за баррель.

По сообщениям СМИ, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения короткой, интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе. Вашингтон, как сообщается, призвал союзников в Персидском заливе приготовиться к возможным ударам и направил в регион новые силы.

Хуситы продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, что обостряет риски для поставок нефти.

Американский институт нефти накануне сообщил, что запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 2,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста резервов на 0,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

API Brent WTI Дональд Трамп Иран США
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