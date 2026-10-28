Brent подорожала до $115,46 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в среду на сообщениях о новых ударах хуситов по Саудовской Аравии.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по Москве торгуются по $115,46 за баррель, что на $1,58 (1,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подешевели на $1,93 (1,67%), до $113,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $1,45 (1,45%), до $101,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость сократилась на $1,86 (1,83%), до $99,9 за баррель.

Представитель хуситского движения "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил во вторник о нанесении удара по НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии. "Наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по НПЗ в городе Рас-Таннур в Восточной провинции", - написал он в соцсети X. По его словам, на объекте вспыхнул сильный пожар.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится тогда, когда он сам этого пожелает. "Меня ранее спрашивали: "Когда война с Ираном закончится?" Я отвечал: "Тогда, когда я захочу, чтобы она закончилась", - сказал Трамп на митинге в Техасе.

Днем ранее президент США заявил, что Иран несет ответственность за начало конфликта между двумя странами. "Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами", - заявил глава Белого дома в понедельник.

Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 2,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста резервов на 0,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам в США будут обнародованы в 17:30 по московскому времени в среду.