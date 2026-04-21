"Росатом" договаривается о вхождении турецких компаний в уставный капитал АЭС "Аккую"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Росатом" ведет с некоторыми турецкими компаниями переговоры по их вхождению в уставный капитал проекта АЭС "Аккую", сообщил журналистам гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы с рядом турецких компаний приступили к предметному обсуждению параметров участия в уставном капитале. Это серьезная большая работа. Она подразумевает и получение дивидендов в ходе эксплуатации, и нацелена вперед на участие в развитии атомного энергорынка", - сказал Лихачев.

По его словам, есть и другие факторы, которые подталкивают участников к более активному обсуждению, среди них - ситуация в Персидском заливе, которая показывает странам важность наличия на своей территории мощных источников энергии.

"Росатом" находится в переговорах о продаже 49% в проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции, сообщал в 2025 году председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Такая возможность предусмотрена межправсоглашением 2010 года о реализации проекта.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается в 2026 году.

Аккую Алексей Лихачев Росатом Турция Мерсин Антон Дедусенко
