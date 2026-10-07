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"Русагротранс" оценил снижение экспорта пшеницы в июле-сентябре в 1,6 раза до 7 млн т

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - РФ в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 млн тонн пшеницы против 11,3 млн тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза.

В том числе в Египет было поставлено 1,2 млн тонн, Азербайджан и Казахстан – по 0,5 млн тонн, Нигерию – 0,45 млн тонн, Кению – 0,35 млн тонн, Бангладеш – 0,3 млн тонн.

Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти 2,7 млн тонн. Из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии.

Русагротранс
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