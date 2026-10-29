Рынок акций РФ в четверг откатился к 2490п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $113,7 за баррель) и отсутствия новых оптимистичных геополитических новостей в преддверии возобновления в ноябре переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи не удержал рубеж 2500 пунктов и опустился в район 2490 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2492,38 пункта (-1,4%), индекс РТС - 973,22 пункта (-1,1%). Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Полюса" (-4%), "АЛРОСА" (-3,9%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "ВК" (-3%), "Северстали" (-2,9%), но подросли бумаги "Мосбиржи" (+1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 октября, составил 80,6761 руб. (-19,03 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-2,8%), "ФосАгро" (-2,8%), "ММК" (-2,6%), "РусАла" (-2,4%), "Газпрома" (-2,1%), АФК "Система" (-1,8%), "Роснефти" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,3% "префы"), "Интер РАО" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Хэдхантера" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Татнефти" (-0,4%), "Т-Технологий" (-0,4%).

Выручка МКПАО "Яндекс" (-2,5%) в III квартале составила 411 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении компании. Показатель скорр. EBITDA увеличился на 12% (до 88 млрд рублей). Выручка компании оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому она ожидалась в размере 411,7 млрд рублей. Скорр. EBITDA оказалась ниже консенсус-прогноза (90,9 млрд рублей). Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в III квартале выросла на 2% - до 46 млрд рублей.

Кроме того, "Яндекс" сообщил, что отзывает свои прогнозы по выручке и скорр. EBITDA на 2026 год в связи с произошедшими в октябре атаками БПЛА на ее дата-центры, из-за чего затруднена оценка финансовых результатов до конца года; компания рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов начиная со следующего квартала. Кроме того, "Яндекс" в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат. "Компания заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей и закупку необходимого оборудования. За 9 месяцев инвестиции составили 115 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль ПАО "НЛМК" (-1,6%) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла в 1,8 раза, до 58,75 млрд рублей, по сравнению с прибылью 32,95 млрд рублей годом ранее. Выручка опустилась на 9%, до 429,42 млрд рублей, говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

Подорожали акции МКПАО "Озон" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (+0,4%) по итогам III квартала 2026 года увеличило EBITDA по МСФО 17 на 21,1%, до 86,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль выросла на 3,8%, до 29,3 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза: опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали EBITDA на уровне 80,2 млрд рублей, чистую прибыль - 26 млрд рублей.

Банк "ДОМ.РФ" (+0,1%) в III квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 25,5% в годовом выражении, до 29,1 млрд руб., согласно отчетности компании. Опубликованный результат оказался практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную прибыль на уровне 29,2 млрд рублей. В целом за 9 месяцев компания заработала 86,3 млрд рублей чистой прибыли, что почти в 1,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в России за неделю с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% с 13 по 19 октября, 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ). Из данных за 26 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 октября замедлилась до 7,11% с 7,15% на 19 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года, и замедлилась до 6,74% на 26 октября с 6,84% на 19 октября, если ее высчитывать из недельной динамики.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что Россия продолжает заниматься поиском мирного урегулирования украинского кризиса. "Мы также занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского кризиса", - сказал Путин на саммите "Россия-Африка", комментируя ситуацию в зоне российско-украинского конфликта и гуманитарную операцию в Алешках (Херсонская область).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дата проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина будет зависеть от того, как Киев будет действовать в ближайшие дни, и последуют ли атаки со стороны ВСУ во время массовых мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. "День народного единства - это наш праздник, и мы говорили, что объявим возобновление трехсторонних переговоров после нашего праздника. (...) Ясно, что переговоры будут не до этого, а только после этого", - сказал Ушаков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Помощник президента напомнил, что ко Дню народного единства приурочено много мероприятий. "Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни. Это тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то это, наверное, тоже каким-то образом повлияет на наше настроение", - предупредил помощник президента.

Ушаков напомнил, что уже говорил о возможности проведения трехсторонних переговоров после 4 ноября. "Так имелось в виду. Как сейчас это будет, я не знаю. Может, поменяется", - сказал он.

Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в четверг, что более стабильная и предсказуемая ситуация на мировом энергорынке в результате реализации российско-американской "дизельной сделки" на руку России. "Это дополнительная валютная выручка - раз, дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты - два. Ну и третье - важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок, цены на нефтепродукты уже, мы видим, после объявления об этой сделке снижаются", - сказал Силуанов в интервью ИС "Вести" в ответ на просьбу прокомментировать "дизельную сделку".

"Поэтому в целом мы видим (в результате достигнутых договоренностей - ИФ) более стабильную ситуацию в энергетическом секторе в мире, это тоже важно и для нас, для РФ, с точки зрения и прогнозируемости, и влияния мировых цен на внутренние цены", - отметил он.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ перешел в стадию коррекции, ожидая новых сигналов со стороны геополитики и реагируя на корпоративные истории.

"Группа ЛСР" вечером в среду, после ралли бумаг в течение нескольких сессий, объявила оферту по цене 675 руб за бумагу (против текущих котировок 710 руб). Заявку на оферту можно будет подать с 18 ноября по 17 декабря текущего года включительно.

На нефтяном рынке цены Brent пока держатся выше $110 за баррель в ожидании сигналов с Ближнего Востока - инвесторы оценивают перспективы продолжения мирных переговоров и новых атак на Иран. На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единой динамики. Европейский рынок пытался восстановить позиции в рамках нисходящего тренда, который берет свое начало в середине августа, в то время как в США сохранялась повышенная волатильность в IT-секторе. После завершения сегодняшних основных торгов особый интерес для инвесторов будет представлять отчетность Amazon.

На российском рынке индексы МосБиржи и РТС ускорили отступление от пиков недели и важных сопротивлений 2540 пунктов и 1010 пунктов соответственно, взяв паузу в ожидании следующих важных геополитических сигналов. Инвесторы, в частности, ждут объявления даты трехсторонней встречи России, США и Украины в начале ноября, а также реагируют на корпоративные истории, заключила Кожухова.

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, давление на российские акции сырьевых компаний оказали снижение мировых цен на нефть, драгоценные и промышленные металлы, фиксация прибыли инвесторами и слабые данные по российской экономике. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в III квартале замедлился до 0,6% г/г против +1,3% во втором квартале. При этом ожидания возобновления переговоров по украинскому конфликту пока не получили новых подтверждений, способных вернуть покупателей на рынок.

Акции Ozon продолжают получать поддержку после сильной квартальной отчетности, опубликованной в среду. Акции "Полюса" просели вслед за золотом, дополнительным негативным фактором для бумаг остается рекомендация менеджмента приостановить дивидендные выплаты до 2030 года на фоне масштабной инвестиционной программы. Акции ПАО "МГКЛ" (-22%, до 0,988 рубля) продолжают падать из-за налоговых проблем дочерних структур, несмотря на сокращение задолженности на 30%, примерно до 800 млн рублей.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Дефицит бюджета на следующий год запланирован в размере 5,44 трлн рублей, или около 2,2% ВВП. Кроме того, помощник президента РФ Ушаков уточнил, что проведение трехсторонних переговоров по Украине будет зависеть от развития ситуации после 4 ноября, что добавляет неопределенности геополитическим ожиданиям инвесторов. "На торговой сессии в пятницу ожидаю движения индекса МосБиржи в диапазоне 2450-2530 пунктов, нефти Brent - в коридоре $110-116 за баррель, доллара - в районе 80-83 руб./$1", - заключил Чернов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, давление на рынок акций РФ оказывает просевшая нефть на фоне сообщений о попытках вернуться на дипломатический трек в вопросе урегулирования ситуации в Ормузском проливе. Также инвесторы, вероятно, фиксируют прибыль после стремительного роста в предыдущие несколько сессий и оценивают индивидуальные отчетности компаний. Фактором поддержки выступают благоприятные данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Тем не менее, инфляционное давление остается повышенным, что может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2500 пунктов, но все еще находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено продолжение снижения. Поддержку может составить уровень 2431 пункта. В случае дальнейшего разворота вверх сопротивлением выступит уровень 2553 пункта, считает Котельникова.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций, подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX выросли на 0,2-1,5%), но проседают США (индексы акций к 19:00 по Москве снизились на 0,2-1,1% во главе с Nasdaq).

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре уменьшился до 96,9 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. В сентябре значение индикатора составило 97,5 пункта, а не 97,9 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в текущем месяце до 97,5 пункта с первоначально объявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,2%, сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы выросли на 0,5%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,6%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил на прежнем уровне все три основные процентные ставки по итогам заседания, завершившегося в четверг. Ставка по депозитам оставлена на уровне 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. С начала года ЕЦБ дважды повышал ставки, в общей сложности на 50 базисных пунктов.

Высокие цены на энергоносители удерживают инфляцию в еврозоне на уровнях, значительно превышающих целевые 2%, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции в четверг. По ее словам, инфляция будет существенно превышать таргетируемый уровень в ближайшие кварталы.

Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% год к году, обновив максимум с сентября 2023 года. В том числе энергоносители подскочили в цене на 18,9% после роста на 14,3% месяцем ранее.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались вниз на сообщениях о новых усилиях по дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в четверг составила $113,68 за баррель (-1,4% и +1,3% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $100,79 за баррель (-1,9% и +2,9% в среду).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Позже Иран подтвердил получение письма.

Тем временем глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта. "Мы остаемся в тесном контакте с посредниками для пересмотра идей, которые смогут позволить имплементировать наш семидневный план даже меньше, чем за неделю", - написал он в соцсети X.

Речь идет о плане, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

Кроме того, как сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Франции Ролана Лескюра, Европа высвободит на рынок 42 млн баррелей стратегических нефтяных запасов в течение следующих трех месяцев. Половина этого объема будет приходиться на дизельное топливо, заявил он накануне встречи министров энергетики Европейского союза в Люксембурге.

Лескюр заявил, что объявленная в прошлом месяце французская партия дизельного топлива объемом 10 млн баррелей поступит на рынок в ближайшие дни, и влияние на цены будет ощущаться уже на следующей неделе. По его словам, запасы будут поставлены на рынок по себестоимости, что снизит цены на 12-18 центов за литр.

Тем временем падение цен на нефть ограничивают сообщения о новых атаках йеменских хуситов. Хуситы дважды обстреляли баллистическими ракетами аэропорт Адена в Йемене, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство транспорта страны. Днем ранее они атаковали НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 66,69 млрд рублей (из них 7,75 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 7,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,23 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).