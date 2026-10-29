Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - На торгах четверга на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню на фиксации прибыли после того, как обновил максимум с начала августа.

К 19:00 юань подорожал на 17,15 копейки до 12,2005 рубля. В первой половине торгов юань опускался чуть ниже 12 рублей впервые с 5 августа.

Банк России опустил официальный курс доллара с 30 октября на 19,03 копейки, до 80,6761 рубля, и уменьшил курс евро на 34,93 копейки, до 89,8167 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

По словам начальника отдела собственных операций на финансовых рынках Инбанка Ивана Захарова, российский валютный рынок находится в неопределенности в ожидании решения Минфина РФ по объему ноябрьских покупок валюты в рамках бюджетного правила. Решение об этом будет объявлено в следующий четверг, 5 ноября.

"Рубль утром укреплялся до 12 за юань, затем перешел к снижению. В текущих условиях ожидаем роста волатильности вплоть до полудня следующего четверга. В среду, 4 ноября, в России выходной день, а в четверг Минфин объявит объемы покупки валюты на следующий месяц", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке Захаров.

Более активное восстановление основных мировых валют по отношению к рублю может начаться в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Переход к более активному восстановлению валютных курсов с ожидаемым нами движением юаня в район 12,3-12,5 рубля (ввиду традиционного после налогов сокращения предложения валюты со стороны экспортеров и ожиданий увеличения объемов покупок валют по бюджетному правилу с конца следующей недели) вероятен с пятницы", - отмечает Локтюхов.

Участники рынка продолжают отслеживать данные макроэкономической статистики и новости относительно перспектив урегулирования украинского конфликта.

Предполагается, что в ноябре может состояться предварительная трехсторонняя встреча Россия-США-Украина на тему урегулирования. Ранее сообщалось, что Россия готова возобновить переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября.

Консультации состоятся точно после 4 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Состав российской делегации на консультациях будет объявлен позже. "У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет определен", - сказал Ушаков.

Инфляция в России с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% с 13 по 19 октября, 0,11% с 6 по 12 октября, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 26 октября составил 1,14%, с начала года - 6,24%.

Из данных за 26 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 26 октября замедлилась до 7,11% с 7,15% на 19 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития), и замедлилась до 6,74% на 26 октября с 6,84% на 19 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Снижение цен на нефть ускорилось вечером в четверг на сообщениях о новых усилиях по дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,31%, до $113,8 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,81%, до $100,91 за баррель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Позже Иран подтвердил получение письма.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта. "Мы остаемся в тесном контакте с посредниками для пересмотра идей, которые смогут позволить имплементировать наш семидневный план даже меньше, чем за неделю", - написал он в соцсети X.

Речь идет о плане, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 29 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 5 базисных пунктов - до 14,09% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг не изменилась относительно предыдущих торгов, оставшись на отметках 14,04%, 14,17% и 14,56% годовых соответственно.