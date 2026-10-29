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Принят в I чтении проект о продлении вычета по НДПИ для Самотлора в 5 млрд руб./г до 2030 г.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о продлении вычета по НДПИ для Самотлорского месторождения "Роснефти" до 2030 года.

Законопроект (№617-9) правительство внесло в Госдуму 30 сентября, он входит в бюджетный пакет.

Изменения планируются в Налоговый кодекс в ст. 343.2, пункт 3.1, который был введен с 1 января 2018 года и касается предоставления налогового вычета по НДПИ в размере 2,917 млрд рублей за налоговый период (которым является месяц по данному налогу) при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Нижневартовского района ХМАО, лицензия на пользование которыми выдана до 1 января 2016 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 450 млн тонн и более на 1 января 2016 года.

Согласно проекту поправок в НК, начиная с 2028 года исчезает фиксированная льгота 2,917 млрд руб. в месяц: "... и 0 рублей для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января 2028 года по 31 декабря 2030 года включительно". Но продолжает существовать дополнительный налоговый вычет в пределах установленных лимитов. С 1 июля по 31 декабря 2024 года размер допвычета составлял не более 1,167 млрд руб. в месяц (7 млрд руб. до конца года); за период с 1 января по 31 декабря 2025 года ежемесячный размер мог составить не более 583 млн руб. (6,996 млрд руб. за год).

В соответствии с поправками, следующий период продлен с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года включительно с суммой в 434 млн руб. в месяц (5,208 млрд руб. за год), в то время, как в действующем документе предоставление вычета завершается 31 декабря 2026 года. Общая сумма показателей дополнительных НВ, определенных налогоплательщиком за все налоговые периоды, не может превышать 37,4 млрд руб.

Вычет по Самотлорскому месторождению, первоначально предоставленный НК на 10 лет, в 2023 году составил 35 млрд руб., в 2024 году ожидался в объеме 40,8 млрд руб., в 2025 году - 42,6 млрд руб., в 2026 году - 38,2 млрд руб., в 2027 году - 35 млрд руб. Данная мера направлена на стимулирование инвестиций в обводненное месторождение. "Роснефть" взяла обязательство увеличить вложения в проект освоения Самотлора, пробурить порядка 2,4 тыс. новых скважин и добыть дополнительно 50 млн тонн нефти.

Госдума Самотлор Самотлорское месторождение
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