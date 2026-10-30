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ВТБ и RWB осталось урегулировать некоторые вопросы для закрытия сделки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ и Wildberries-Russ (RWB) осталось урегулировать некоторые вопросы для финализации сделки, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"У сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки, которые нужно урегулировать и оформить юридически. Обычно этот процесс занимает продолжительное время. Сейчас стороны активно финализируют договор купли-продажи, этот договор имеет ряд взаимных гарантий, так что основной причиной отсрочки является договоротворчество", - сказал он.

"Мы исходим из того, что сделка будет закрыта, допэмиссия объявлена и проведена, финтех-активы WB будут приобретены ВТБ", - добавил Пьянов.

В конце сентября он говорил, что сделка с RWB может быть закрыта ближе к концу октября и что параметры SPO для нее не изменились.

"Чтобы осуществить сделку, нужно объявить допэмисию, которую одобрил Наблюдательный совет и общее собрание акционеров. Само SPO начинается с объявления преимущественного права, если оно не происходит в первую неделю месяца, то маловероятно, что мы ее завершаем в этот месяц", - подчеркнул Пьянов.

ВТБ и группа RWB в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке маркетплейса с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки банк привлечет финансирование на рынке через SPO. По открытой подписке он может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня.

Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона, говорил ранее Пьянов. Изначально допэмиссия планировалась на август, но потом сроки сделки сдвинулись на сентябрь.

Wildberries ВТБ Дмитрий Пьянов RWB Wildberries-Russ
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