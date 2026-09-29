ВТБ рассчитывает закрыть сделку с RWB ближе к концу октября

Изменений в параметрах и участниках SPO не ожидается

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает закрыть сделку с Wildberries-Russ (RWB) ближе к концу октября, изменений в параметрах и участниках SPO не ожидается, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В плане ориентиров по сделке с RWB просим опираться на заявления нашего председателя на прошлой неделе. Для нас не принципиально, когда закрывать сделку. Рассчитываем, что это будет ближе к концу октября. Что касается SPO, то изменений по его параметрам не ожидается. Объем, цена, якорные инвесторы - сохраняются", - сказал топ-менеджер.

ВТБ и группа RWB в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5%-й доли в дочернем банке маркетплейса с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки ВТБ привлечет финансирование на рынке через SPO. Банк по открытой подписке может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 руб. за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня. Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона, говорил ранее Пьянов.

Изначально допэмиссия планировалась на август, но сроки сделки сдвинулись на сентябрь. На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сроки допэмиссии ВТБ для сделки с Wildberries-Russ сдвинулись, но она состоится. Глава ВТБ также сообщил, что банк сохраняет стратегические планы по сделке с группой RWB.

"Смотрите, с точки зрения наших стратегических планов по взаимодействию с Wildberries ничего не поменялось. У нас немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов. Это связано, конечно, с тем, что топ-менеджеры несколько месяцев были, конечно, заняты этими пожарными действиями, им было немножко не до того, но в принципе, сейчас мы вернулись в нормальный режим. Думаю, в ближайший месяц мы завершим все договорённости, которые вырабатывались, будем очень тесно взаимодействовать", - заявил он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.