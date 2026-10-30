Доходы Euroclear от замороженных активов РФ за девять месяцев сократились на 6%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear по итогам января-сентября 2026 года получил 3,6 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года, говорится в отчете компании.

Такая динамика объясняется снижением процентных ставок. По итогам 2025 года эти доходы составляли 5 млрд евро, в 2024 году - 6,9 млрд евро, в 2023 году - 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

Депозитарий на данный момент перечислил около 8 млрд евро доходов от замороженных российских активов в европейский фонд для Украины. Последний платеж в размере 1,4 млрд евро был переведен в августе.

Euroclear оценивает потери дохода от бизнеса за девять месяцев 2026 года, к которым привели санкции и ответные меры со стороны России, в 27 млн евро, прямые расходы - в 233 млн евро, из которых 162 млн относятся к резервам на покрытие исков в российских судах.

На конец сентября 2026 года баланс Euroclear составлял 244 млрд евро, из которых 204 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

Euroclear отметил, что продолжает оспаривать иск Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей. В мае Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ЦБ. Апелляционная и кассационная жалобы Euroclear на это решение были отклонены. "В соответствии со своей приверженностью обеспечению стабильности рынка, верховенству закона и защите интересов своих клиентов, Euroclear продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах", - добавил депозитарий.