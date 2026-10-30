Поиск

Доходы Euroclear от замороженных активов РФ за девять месяцев сократились на 6%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear по итогам января-сентября 2026 года получил 3,6 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года, говорится в отчете компании.

Такая динамика объясняется снижением процентных ставок. По итогам 2025 года эти доходы составляли 5 млрд евро, в 2024 году - 6,9 млрд евро, в 2023 году - 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

Депозитарий на данный момент перечислил около 8 млрд евро доходов от замороженных российских активов в европейский фонд для Украины. Последний платеж в размере 1,4 млрд евро был переведен в августе.

Euroclear оценивает потери дохода от бизнеса за девять месяцев 2026 года, к которым привели санкции и ответные меры со стороны России, в 27 млн евро, прямые расходы - в 233 млн евро, из которых 162 млн относятся к резервам на покрытие исков в российских судах.

На конец сентября 2026 года баланс Euroclear составлял 244 млрд евро, из которых 204 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

Euroclear отметил, что продолжает оспаривать иск Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей. В мае Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ЦБ. Апелляционная и кассационная жалобы Euroclear на это решение были отклонены. "В соответствии со своей приверженностью обеспечению стабильности рынка, верховенству закона и защите интересов своих клиентов, Euroclear продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах", - добавил депозитарий.

Euroclear
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Криптобиржа KuCoin запретила операции пользователям из России и Белоруссии

Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

 Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

ВТБ дает 25-30% на "гомеопатическое" снижение ставки ЦБ в декабре

"Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

 "Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

ВТБ за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 408 млрд рублей

Brent подорожала до $116,11 за баррель

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, кроме испанского IBEX 35

 Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, кроме испанского IBEX 35

Минфин передумал вводить одновременно с 22%-м НДС новый таможенный сбор для e-commerce

 Минфин передумал вводить одновременно с 22%-м НДС новый таможенный сбор для e-commerce

В Минфине не видят смысла повышать налоги для нефтегазовых компаний

 В Минфине не видят смысла повышать налоги для нефтегазовых компаний

Прекратившая полеты AirBridgeCargo может заняться сдачей в аренду авиадвигателей

 Прекратившая полеты AirBridgeCargo может заняться сдачей в аренду авиадвигателей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4009 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12673 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов