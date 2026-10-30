"Вымпелком" договорился со всеми банками о маркировке звонков

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") договорился о маркировке звонков со всеми крупнейшими банками, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Мы убеждены, что комфорт и безопасность клиентов - общий приоритет для банков и операторов связи. Именно поэтому вместе с крупнейшими кредитными организациями страны мы выработали совместное решение: звонки этих банков нашим клиентам будут маркироваться в соответствии с требованиями законодательства и заключаемыми между нами договорами", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома".

В компании отметили, что маркировка звонков позволяет клиенту сразу понимать, кто ему звонит и по какому вопросу. "Это делает коммуникацию прозрачнее, снижает риски и неудобства, а также дает пользователю больше контроля над входящими вызовами, а звонящим организациям - эффективность затрат на звонки", - сказали в "Вымпелкоме".

Остальные крупнейшие операторы сообщили, что продолжают переговоры с банками об условиях заключения договоров.

В пятницу в Минцифры прошло совещание, где операторы и банки договорились отложить до 13 ноября блокировку вызовов за отсутствие маркировки.

Закон о маркировке звонков от компаний и ИП вступил в силу больше года назад - с 1 сентября 2025 года. Маркировка является платной для инициатора вызова - вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Некоторые крупнейшие банки отказывались от заключения договоров с операторами о маркировке. Из-за этого операторы собирались блокировать звонки от этих банков с 15 октября.

Однако 14 октября Минцифры РФ обратилось к операторам с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован.