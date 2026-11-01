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Bloomberg сообщило о намерении "семерки" ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+, ранее дополнительно к квотам всех участников ограничивавших добычу нефти, не намерены менять действующий производственный план в декабре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.

Принципиальное согласие между странами по этому вопросу достигнуто. Теперь его предстоит утвердить на онлайн-встрече министров, которая, как ожидается, начнется в воскресенье 15:00 по Москве.

Семь стран (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман, ранее также участвовали ОАЭ, но вышли из ОПЕК и ОПЕК+ в мае) дважды снижали добычу нефти по согласованным между ними квотам, принятым в 2023 году - на 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. В течение двух прошлых лет эти объемы ограниченной добычи были постепенно возвращены на рынок - в сентябре заканчивается последний транш принятых ограничений.

Впрочем, с марта большинство стран-участниц из региона Персидского залива, добывают меньше разрешенного уровня квот из-за ближневосточного конфликта. Россия не дотягивает до квоты из-за внеплановых ремонтов на НПЗ. Комментируя повестки предыдущих заседаний "семерки", вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в текущей ситуации речи о сокращении квот на добычу не идет. С тех пор ситуация на рынке не улучшилась - на рынке нефти, и особенно на рынке средних дистиллятов, керосина и дизтоплива, сохраняется существенный дефицит. В то же время добыча ряда стран ОПЕК+ находится на сниженных уровнях.

По данным отчета ОПЕК, в сентябре страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, нарастили добычу нефти к уровню августа на 956 тыс. баррелей в сутки - до 30,753 млн б/с; но отставали от плана на 5,45 млн б/с.

нефть ОПЕК+
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