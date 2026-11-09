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ЦБ заявил, что рост кредита в 2027 г. должен оставаться сдержанным, чтобы добиться снижения инфляции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рост кредита в 2027 году должен оставаться сдержанным, чтобы добиться снижения инфляции, ЦБ решительно настроен на выполнение этой задачи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен - это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям. Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции. На эту же задачу работает намерение правительства постепенно снижать дефицит бюджета. Но даже при том, что бюджет не будет препятствовать снижению инфляции, все прочие обстоятельства говорят нам, что в следующем году рост кредита должен оставаться сдержанным, но это будет рост кредита примерно на уровне этого года", - сказала она, выступая в Госдуме.

Октябрьский среднесрочный прогноз Банка России предполагает рост кредитного портфеля банков в 2027 году на уровне 5-10% против 8-11% по итогам 2026 года.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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