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Минэкономразвития в 2028 г. утвердит стандарты расчета углеродного следа продукции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает в 2028 году завершить программу утверждения стандартов по расчету углеродного следа продукции, сообщил в интервью "Интерфаксу" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Сейчас сформирован перечень приоритетной продукции для расчета углеродного следа. В первую очередь исходили из структуры российского экспорта. Будет утверждено не менее восьми стандартов, в том числе по железу и стали, алюминию, минеральным удобрениям, нефти и газу. В 2028 году планируем завершить программу утверждения стандартов по расчету углеродного следа. Тестовые расчеты в рамках пилота будут произведены во второй половине 2027 года", - сказал он.

В декабре 2025 года сообщалось, что Минэкономразвития РФ инициировало разработку концепции создания национальной системы мониторинга углеродного следа продукции (УСП). Отмечалось, что система будет включать в себя стандарты расчета УСП по отдельным видам продукции, базу данных релевантных для РФ коэффициентов выбросов, а также цифровые инструменты, такие как как калькулятор УСП и реестр отчетов об УСП.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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