ФНБ в октябре вырос на 70,7 млрд руб., ликвидная часть составила 1,5% ВВП

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре вырос на 70,732 млрд рублей после сокращения на 210,28 млрд рублей в сентябре и роста на 474 млрд рублей в августе, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ.

Размер фонда на 1 ноября составил 13 трлн 055,344 млрд рублей (эквивалент $162,063 млрд), или 5,6% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 12 трлн 984,6 млрд рублей (эквивалент $153,795 млрд), или 5,5% ВВП.

Ликвидные активы фонда на начало ноября составили 3 трлн 578,483 млрд рублей, или $44,422 млрд (1,5% ВВП, прогнозируемого на год). На начало октября они были на уровне 3 трлн 799,7 млрд рублей, или $45,005 млрд (1,6% ВВП).

Объем юаней в ФНБ снизился до 182,369 млрд со 184,352 млрд. Объем золота вырос - до 131,74 тонны со 131,664 тонны месяц назад.

Также на счетах ФНБ на 1 ноября размещено 344,5 млн рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2025 г. по 31 октября 2026 г. составила $87,5 млн (эквивалент 7,051 млрд рублей).

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, с 1 января по 31 октября составила 162,879 млрд рублей. Сложилась она следующим образом: переоценка в валюте - 178,818 млрд рублей, в золоте - минус 36,582 млрд рублей, по евробондам Украины - 6,992 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 13,652 млрд рублей. Месяцем ранее курсовая разница по активам и золоту оценивалась в 384,433 млрд рублей (на конец августа 594,786 млрд рублей).

От размещения средств ФНБ на депозитах ВЭБ.РФ в октябре в федеральный бюджет поступили доходы на 3,653 млрд рублей ($43,7 млн), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 2,714 млрд рублей ($32,9 млн), в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 163,5 млн рублей ($1,9 млн), в облигации ООО "ВК" - 897,6 млн рублей ($10,7 млн), в ценные бумаги иных российских эмитентов - 389,5 млн рублей ($4,7 млн).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2026 году составил 623,412 млрд рублей, что эквивалентно $7,591 млрд.