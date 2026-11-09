Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индекса МосБиржи

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста на ожиданиях трехсторонних переговоров РФ-США-Украина 10-11 ноября по украинскому урегулированию, также фактором поддержки выступили вышедшие в субботу данные Росстата о замедлении годовой инфляции, которые подогревают ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ; сдерживала покупателей упавшая нефть (январский фьючерс на Brent просел ниже $95 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи подрос до 2473,14 пункта (+0,4%, утром индекс поднимался выше 2490 пунктов), индекс РТС просел до 941,46 пункта (-0,4%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Ростелекома" (+7%), "Полюса" (+6,3%), "НЛМК" (+3,2%), "Русала" (+3,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3%), но просели акции "ВК" (-3,2%), АФК "Система" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 ноября, составил 82,7536 руб. (+61,5 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+2,9%), МКБ (+2,9%), "Эн+ груп" (+2,4%), "ММК" (+2,1%), ВТБ (+1,8%), "Хэдхантера" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,2%), "Московской биржи" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Корп центра ИКС 5" (-0,3%).

Совет директоров "Роснефти" (-1%, до 356,5 рубля) принял решение рекомендовать собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 9,44 руб. на одну акцию, сообщила в пятницу компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2027 года. На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", по итогам работы за первое полугодие 2026 года, уточнила НК. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии 2026 года составила 200 млрд руб.

Росстат в субботу опубликовал статистику по инфляции: снижение потребительских цен в РФ с 27 октября по 2 ноября составило 0,04% после роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября, на 0,11% с 6 по 12 октября и на 0,96% с 29 сентября по 5 октября. Недельная дефляция в РФ фиксируется впервые с конца августа, но тогда она объяснялась сезонным удешевлением плодоовощной продукции, а сейчас вызвана снижением цен на бензин на 2,04%.

Из данных за октябрь и начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 ноября замедлилась до 6,95% с 7,11% на 26 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

Переговоры в Абу-Даби

В переговорах по Украине в Абу-Даби от России примут участие помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. В пятницу они были приглашены на совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в воскресенье, что Европа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби. "Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях", - сказал он в эфире радиостанции RTL. Министр уточнил, что пока не может сказать, кто будет представлять Францию на этих консультациях. "Но мы точно будем там", - добавил Барро.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил в понедельник, что американская сторона перед трехсторонними переговорами с участием России и Украины в ОАЭ проведет контакты со своими западными партнерами. "Перед тем, как начать двухдневные трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби, мы со спецпосланником Стивом Уиткоффом встретимся с нашими партнерами (...), чтобы продолжить тесные консультации и координацию по вопросам европейской безопасности и будущего Украины после завершения конфликта, которые мы вели на протяжении последних нескольких недель", - написал Кушнер в соцсети Х.

Он отметил, что речь идет о консультациях с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Кушнер добавил, что для украинского урегулирования необходимо прямое взаимодействие между Россией и европейскими странами. "В конечном счете, для достижения всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования потребуется также прямое взаимодействие между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким вопросам безопасности, которые затрагивают эти страны", - подчеркнул он.

Также Кушнер считает, что в рамках обсуждения урегулирования украинского конфликта необходимо затрагивать темы послевоенной безопасности и экономического восстановления. "Обсуждая послевоенную безопасность, экономическое восстановление, механизмы, необходимые для предотвращения конфликтов в будущем, мы надеемся сместить фокус с ведения войны к построению основ для устойчивого мира", - написал он в социальной сети X.

Вместе с тем он подчеркнул, что украинский конфликт является крайне запутанным, но США надеются на значимый прогресс и создание условий для устойчивого мира по итогам переговоров в Абу-Даби.

Мнение экспертов

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", сигналы с трехсторонних переговоров России, США и Украины могут задать тон дальнейшему движению рынка акций РФ. В то же время растут внешние риски: по данным Fox News, не исключено возобновление военной операции США против Ирана, что грозит всплеском волатильности цен на сырье. С учетом плотного календаря и геополитической повестки есть вероятность, что рынок сохранит склонность к резким движениям в обе стороны, полагают эксперты.

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, российский рынок акций сохраняет оптимистичный настрой перед переговорами в Абу-Даби, несмотря на падение котировок нефти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первым пунктом переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и всего региона. Российская делегация уже вылетела в ОАЭ, а представители США Уиткофф и Кушнер проведут отдельные консультации с Украиной и европейскими странами. При этом сохраняющиеся разногласия между участниками переговоров сдерживают покупки российских акций.

Тем не менее, поддержку рынку оказывают данные Росстата о недельной дефляции, что усиливает ожидания снижения ключевой ставки Банком России. Нефть дешевеет из-за ожиданий возможного урегулирования конфликта США и Ирана, а также сообщений о договоренностях Ирака с США, позволяющих экспортировать нефть через Ормузский пролив.

Из отдельных акций можно отметить рост бумаг "КАМАЗа" (+13,2%) после предложения президента РФ Владимира Путина запустить программу обновления регионального и муниципального транспорта. Упали акции "ЕвроТранса" (-21,7%) после известий о приостановке работы сети АЗС "Трасса" и изъятии 57 автозаправочных станций лизингодателем. Ситуация осложняется ранее допущенными дефолтами по облигациям и риском банкротства компании.

"Во вторник ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2400-2550 пунктов. Основное влияние на российский рынок окажут первые сообщения о переговорах в Абу-Даби и дальнейшая динамика нефти. Позитивные сигналы могут привести к повторной попытке закрепиться выше 2500 пунктов. Однако при отсутствии конкретных договоренностей и сохранении Brent ниже $95 за баррель возрастает риск возвращения индекса к 2400 пунктам", - заключил Чернов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что для преодоления 2500 пунктов индексу МосБиржи понадобятся дополнительные триггеры.

Участники рынка закладывают ожидания итогов запланированной на 10-11 ноября встречи в Абу-Даби на фоне очередной порции оптимистичных заявлений представителей США, в частности, на ожидаемую встречу глав России, Китая и США на саммите АТЭС на следующей неделе. Сдерживает рост российского рынка слабость нефти, наблюдающаяся с прошлой недели после парламентских выборов в Штатах, полагает аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи консолидировался в рамках 2450-2500 пунктов - рынок отчасти уже учел возможный позитив по геополитике и на фоне текущей слабости нефти перешел в режим ожидания новостных вводных, которые способны выступить триггером для преодоления или развития отката от района сопротивления 2500 пунктов, полагает Локтюхов.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также констатирует, что рынок акций РФ в начале недели умеренно подрос на фоне ожиданий возобновления переговорного процесса по Украине. Несмотря на рабочий формат встречи 10-11 ноября, сам факт возобновления контактов поддерживает осторожный оптимизм инвесторов. Дополнительным позитивным фактором могут стать сообщения о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС на следующей неделе. Впрочем, конкретных договоренностей пока нет, а атаки беспилотников на российскую инфраструктуру продолжаются. Поэтому геополитическая премия в российских активах сохраняется, полагает эксперт.

Давление на нефтяные цены оказывает смягчение риторики Вашингтона и Тегерана и перспективы дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта. Для российского нефтегазового сектора это негативный фактор, хотя умеренное ослабление рубля частично компенсирует снижение экспортной выручки. На рынке металлов ситуация получше: ослабление доллара поддерживает цены на драгоценные металлы и интерес к акциям золотодобытчиков, прежде всего "Полюса".

В отдельных бумагах основным драйвером выступают корпоративные события. Акции банка "Уралсиб" (+17,2%) привлекают внимание после рекомендации дивидендов за девять месяцев 2026 года с доходностью около 16%. В то же время упали бумаги "ЕвроТранса", поскольку все 53 АЗС сети "Трасса" в Московской области приостановили работу, что усиливает опасения относительно финансового положения компании.

Преодоление индексом МосБиржи отметки 2500 пунктов остается ближайшей целью покупателей, и позитивные сигналы из Абу-Даби могут помочь индексу закрепиться выше этого уровня. Однако фиксация прибыли по факту переговоров вполне вероятна, если их результаты окажутся скромнее ожиданий. Дополнительными рисками остаются дальнейшее снижение нефти, высокая ключевая ставка ЦБ и инфраструктурные угрозы. В инвестиционной стратегии предпочтительна избирательность: интерес представляют компании с устойчивыми денежными потоками, умеренной долговой нагрузкой и понятной дивидендной политикой. Базовый сценарий на неделю - движение индекса МосБиржи в диапазоне 2420-2500 пунктов. Для устойчивого разворота рынку потребуются не только дипломатические сигналы, но и улучшение фундаментальных условий, считает Бахтин.

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 1,3-1,7%) и США (индексы акций к 19:00 мск выросли на 1,8-3,3% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены оставались под давлением продаж на заявлениях президента США Дональда Трампа по Ирану.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $94,77 за баррель (-3,6% и +0,03% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $88,16 за баррель (-2,9% и +0,3% в пятницу).

Трамп заявил, что Штатам, скорее всего, не придется возобновлять удары по Ирану. Тегеран находится в непростом положении и хочет заключить соглашение с Вашингтоном, заявил Трамп в интервью CNN.

При этом Трамп подчеркнул, что США готовы к возобновлению ударов, если все же появится такая необходимость. В частности, он отметил, что американские военные уже составили план возможных ударов по объектам иранской инфраструктуры.

Также давление на нефть оказала информация о том, что власти Катара планируют провести встречу между высокопоставленными представителями США и Ирана на следующей неделе. Об этом сообщил портал Clash Report со ссылкой на главу Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына.

В Дохе подтвердили, что готовятся организовать консультации между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, заявил Калын. Он отметил, что такая встреча могла бы стать "важной возможностью для прорыва на переговорах" по урегулированию иранского конфликта.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции банка "Уралсиб" (+17,2%, до 0,1688 рубля - максимум с апреля 2025 года), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+14,4%), "КАМАЗа" (+13,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+7,3%), "Объединенной вагонной компании" (+7%).

Банк "Уралсиб" может направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2026 года 10 млрд рублей из нераспределенной прибыли. Как говорится в сообщении банка, наблюдательный совет рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за этот период в размере 0,028 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров на получение дивидендов - 11 декабря 2026 года. Акционеры "Уралсиба" рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 30 ноября. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 6 ноября.

Упали акции ПАО "Евротранс" (-21,7%) на новостях о закрытии сети АЗС "Трасса"; также просели бумаги ПАО "Сегежа Групп" (-4,9%), ПАО "МГКЛ" (-4,4%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,2%), ПАО "ММЦБ" (-2,5%).

Руководство Московской области ожидает решения правительства РФ в связи с прекращением работы сети АЗС "Трасса". "Из 53 АЗС ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") не функционируют все 53 АЗС. В настоящее время собственник имущества компании - "Газпромбанк лизинг" (АЗС предоставлялись ПАО "ЕвроТранс" в лизинг) - осуществляет изъятие всех 57 АЗС (53 - Московская область, четыре - другие субъекты РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве энергетики Московской области в воскресенье.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,15 млрд рублей (из них 6,4 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).