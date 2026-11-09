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Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" в понедельник рубль подешевел к юаню на фоне падения цен на нефть.

К 19:00 юань подорожал на 8,65 копейки, до 12,369 рубля.

Банк России повысил официальный курс доллара с 10 ноября на 61,5 копейки, до 82,7536 рубля, и увеличил курс евро на 20,2 копейки, до 92,3944 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"Продолжение роста объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила усилило давление на рубль. На прошлой неделе Минфин объявил параметры операций с валютой, которые в чистом выражении выросли до 15 млрд рублей в ноябре против 12,1 млрд рублей месяцем ранее. Этот фактор наряду с резкой коррекцией цен на нефть после победы демократов на выборах в США способствовал умеренному снижению курса рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Участники рынка продолжают анализировать новости на тему трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, которые состоятся в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Российская делегация уже вылетела в Абу-Даби, сообщил вечером 9 ноября источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ранее "Интерфаксу", что от России в переговорах примут участие помощник президентаВладимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС России Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Американская сторона перед трехсторонними переговорами с участием России и Украины в ОАЭ проведет контакты со своими западными партнерами, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Он отметил, что речь идет о консультациях с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Кушнер добавил, что для украинского урегулирования необходимо прямое взаимодействие между Россией и европейскими странами.

Стороны украинского конфликта очень близки к достижению договоренностей, заявил президент США Дональд Трамп. "Я верю, что мы очень близки к заключению сделки", - сказал он CBS News. "Я верю, что эта война закончится, и закончится она скоро", - добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта может быть достигнут прогресс. "Возможно, завтра в Абу-Даби, когда там будут Джаред (Кушнер - ИФ) и Стив (Уиткофф - ИФ), можно будет добиться некоторого прогресса", - заявил Рубио журналистам.

Диапазоны колебаний курсов валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на текущей неделе могут быть достаточно широкими - 80,7-83,6 рубля и 90,4-94 рублей за евро соответственно, говорится в материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Геополитический фактор на текущей неделе выходит на первый план, отмечает эксперт: трехсторонние переговоры Россия-США-Украина в Абу-Даби запланированы на 10-11 ноября.

Позитивные сигналы способны быстро поддержать рубль, тогда как ухудшение ожиданий может столь же быстро развернуть движение в обратную сторону, указывает Кравченко. Дополнительным сдерживающим фактором для российской валюты остается слабая динамика нефтяных котировок, а с 9 ноября несколько увеличился и объем покупок валюты в рамках бюджетного правила, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"С учетом высокой чувствительности рынка к новостному фону диапазон колебаний может быть достаточно широким: по доллару ожидаем 80,7-83,6 рубля за доллар, по евро - 90,4-94 рублей за евро", - пишет Кравченко.

Снижение цен на нефть усилилось в понедельник вечером, Brent теряет около 3,5%. Падению рынка способствовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штатам, скорее всего, не придется возобновлять удары по Ирану. Тегеран находится в непростом положении и хочет заключить соглашение с Вашингтоном, заявил он. Трамп подчеркнул, что США готовы к возобновлению ударов, если все же появится такая необходимость. В частности, он отметил, что американские военные уже составили план возможных ударов по объектам иранской инфраструктуры.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,62% до $94,77 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевлеи на бирже NYMEX на 2,83%, до $88,24 за баррель.

Снижение цен на нефть усилилось в понедельник после появления информации о том, что власти Катара планируют провести встречу между высокопоставленными представителями США и Ирана на следующей неделе. Об этом сообщил Clash Report со ссылкой на главу Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына.

В Дохе подтвердили, что готовятся организовать консультации между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, заявил Калын. Он отметил, что такая встреча могла бы стать "важной возможностью для прорыва на переговорах" по урегулированию иранского конфликта.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 6 базисных пунктов - до 13,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник уменьшилась на 1 базисный пункт - до 14,05% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно предыдущих торгов, оставшись на отметках 14,18% и 14,54% соответственно.

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