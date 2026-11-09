Berkshire Hathaway в III квартале снизила чистую прибыль на 28%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Berkshire Hathaway в третьем квартале 2026 года снизила чистую прибыль на 28%, операционную - на 6%, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль в июле-сентябре составила $22,112 млрд, или $15 502 в расчете на акцию класса "A", по сравнению с $30,796 млрд, или $21 413 а акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Инвестиционный доход Berkshire рухнул почти на 46% - до $11,95 млрд. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг, и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Операционная прибыль упала до $12,705 млрд с $13,485 млрд годом ранее. Компания рекомендует инвесторам ориентироваться именно на операционную прибыль, считая ее более показательной.

При этом выручка выросла на 11,2% и достигла $105,65 млрд. В том числе доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, увеличился на 10% - до $14,63 млрд. Объем премий, собранных страховым подразделением, практически не изменился и составил $22,435 млрд.

За прошедший квартал инвестфирма выкупила свои акции на сумму около $9,6 млрд, с начала текущего года - на $14,4 млрд.

Общий объем активов Berkshire на конец сентября составил $1,304 трлн по сравнению с $1,222 трлн на конец 2025 года.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $297,778 млрд. На 65% это бумаги пяти компаний: Alphabet, American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola. На конец 2025 года совокупная доля акций пяти компаний с крупнейшим весом в портфеле Berkshire также составляла 65%.

Акции класса "А" Berkshire с начала 2026 года подорожали почти на 13%, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил менее 10%.