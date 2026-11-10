Китай увеличил экспорт в октябре на 35,2%, рост импорта стал максимальным за 5 лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в октябре увеличился на 35,2% в годовом выражении, до $412,33 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

Импорт подскочил на 41,6%, до $307,05 млрд, причем его рост стал максимальным с мая 2021 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение экспорта в октябре на 33,5%, импорта - на 32%. В сентябре рост составил 36,3% и 31% соответственно.

Уверенному подъему китайского экспорта способствовал высокий спрос на чипы и оборудование для ИИ-разработок. Поставки микросхем за рубеж в прошлом месяце подскочили в 2,4 раза.

Экспорт в США на фоне улучшения отношений двух стран вырос на 32,9%. Поставки в ЕС увеличились на 24,4%, в страны АСЕАН - на 46,3%.

Китай увеличил импорт высокотехнологичной продукции в октябре на 50,8%. Закупки оборудования для обработки данных и комплектующих к нему подскочили в 2,4 раза.

Импорт из стран АСЕАН вырос на 28,1%, из Южной Кореи - на 79,1%, из Тайваня - на 29,2%, из ЕС - на 4,6%, из России - на 31,5%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в октябре составило $105,28 млрд ($88 млрд годом ранее). За десять месяцев текущего года профицит достиг $1,043 трлн.