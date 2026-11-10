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Brent подешевела до $91,45 за баррель

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром во вторник после снижения накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по Москве торгуются по $91,45 за баррель, что на $1,12 (1,21%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подешевели на $5,75 (5,85%), до $92,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,13 (1,3%), до $85,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $3,98 (4,38%), до $86,85 за баррель.

Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Так, Трамп заявил, что в переговорах по иранскому урегулированию есть положительная динамика.

"Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Тем временем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи призвал США прекратить распространять фальшивые новости о потенциальных переговорах с Тегераном и выполнить семь условий, выдвинутых страной.

"Война с Ираном уже разрушила правительство США. Но Вашингтон бьется, как отчаянный игрок. Сложите руки. Прекратите распространять фейковые новости о мнимых переговорах", - написал Резаи в соцсети X.

Ранее некоторые СМИ сообщили о планах организовать встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана в Дохе (Катар). Иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник опровергло это.

"Несмотря на недавний обвал, цены на Brent едва ли опустятся ниже $90 за баррель без признаков более устойчивой деэскалации и американо-иранской сделки, - отметил Грегори Брю из Eurasia Group. - В то же время риски для перевозок остаются высокими, поскольку Иран продолжает атаковать суда, проходящие по Ормузскому проливу".

Brent WTI
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