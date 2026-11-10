Рубль на "Мосбирже" слабо меняется в паре с юанем в ожидании переговоров в Абу-Даби

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" юань незначительно дорожает к рублю в ожидании новостей на тему трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, которые состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,75 копейки, до 12,3765 рубля. При этом юань оказался на 6,67 копейки выше уровня действующего официального курса.

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби начнутся в 11:50 (10:50 по Москве) по местному времени, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Российская делегация прибыла в Абу-Даби 9 ноября вечером. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в состав делегации от России вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Сергей Рябков, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Юрий Жигарловский.

Весь состав участников предстоящих переговоров в минувшую пятницу был приглашен президентом Владимиром Путиным на совещание с постоянными членами Совбеза. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, которые касаются выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта.

О готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате Путин сообщил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.

В последний раз переговоры Россия-США-Украина проводились в феврале 2026 года, после чего они велись в двустороннем формате: американские переговорщики - Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер - встречались с президентом России в Москве, такие же встречи американцы проводили и с украинской стороной.

Диапазоны колебаний курсов валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на текущей неделе могут быть достаточно широкими - 80,7-83,6 рубля за доллар и 90,4-94 рубля за евро соответственно, говорится в материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Геополитический фактор на текущей неделе выходит на первый план, отмечает эксперт: трехсторонние переговорыв Абу-Даби .

Позитивные сигналы способны быстро поддержать рубль, тогда как ухудшение ожиданий может столь же быстро развернуть движение в обратную сторону, указывает Кравченко.

Дополнительным сдерживающим фактором для российской валюты остается слабая динамика нефтяных котировок, а с 9 ноября несколько увеличился и объем покупок валюты в рамках бюджетного правила, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"С учетом высокой чувствительности рынка к новостному фону диапазон колебаний может быть достаточно широким: по доллару ожидаем 80,7-83,6 рубля за доллар, по евро - 90,4-94 рубля за евро", - пишет Кравченко.

Цены на нефть опускаются утром во вторник после снижения накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану. В понедельник нефть Brent подешевела на 5,85%, WTI - на 4,38%.

К 9:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,13% до $91,51 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,16%, до $85,82 за баррель.

Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Так, Трамп заявил, что в переговорах по иранскому урегулированию есть положительная динамика.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи призвал США прекратить распространять фальшивые новости о потенциальных переговорах с Тегераном и выполнить семь условий, выдвинутых страной.

"Война с Ираном уже разрушила правительство США. Но Вашингтон бьется, как отчаянный игрок. Сложите руки. Прекратите распространять фейковые новости о мнимых переговорах", - написал Резаи в соцсети X.

Ранее некоторые СМИ сообщили о планах организовать встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана в Дохе. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник опровергло это.