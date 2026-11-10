Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник корректируется вниз вслед за подешевевшей нефтью (январский фьючерс на Brent откатился к $91,5 за баррель); фактором поддержки выступают ожидания оптимистичных новостей со стартующих во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по украинскому урегулированию.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2459,45 пункта (-0,6%), индекс РТС - 936,25 пункта (-0,6%). Среди индексных бумаг лидируют в снижении акции ПАО "Группа Позитив" (-3,1%), "АЛРОСА" (-2,8%), "ВК" (-1,6%), "ММК" (-1,4%), "Северстали" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 ноября, составляет 82,7536 руб. (+61,5 копейки).

Подешевели также акции "Русала" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,5%).

О тематике предстоящих в Абу-Даби переговоров известно мало, ожидается обсуждение вопросов, касающихся выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. "Переговоры будут посвящены вопросам безопасности, обеспечению безопасности, гарантиям безопасности сторон. Все детали, разумеется, будут обсуждаться за закрытыми дверями", - сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Власти европейских стран не хотят обсуждать безопасность в Европе до того, как будет урегулирован украинский конфликт, несмотря на позицию спецпосланника президента США Джареда Кушнера, сообщило накануне издание Financial Times. "Власти европейских стран настаивают на том, что любое обсуждение европейской безопасности должно проходить только после мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними", - пишет издание.

Financial Times предполагает, что представители ЕС направятся в Абу-Даби, чтобы укрепить позицию Киева и "сорвать усилия РФ по использованию возглавляемых США переговоров для переписывания архитектуры безопасности Европы".

Ранее сообщалось, что делегацию ЕС в Абу-Даби возглавят руководитель аппарата председателя ЕК Бьорн Зайберт и главный советник по внешней политике председателя Совета ЕС Мария Бура. Также Абу-Даби посетит руководитель аппарата генсека НАТО Джеффри Ван Леувен.

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил перспективы решения украинского конфликта с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, сообщил в понедельник Госдеп. "Они обсудили усилия по поиску долговременного, прочного мирного решения конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении. Также они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос обеспечения свободного движения судов через Ормузский пролив.

Комментарии аналитиков

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов ожидает движения индекса МосБиржи во вторник в диапазоне 2400-2550 пунктов. Основное влияние на российский рынок окажут первые сообщения с переговоров в Абу-Даби и дальнейшая динамика нефти. Позитивные сигналы могут привести к повторной попытке индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов. Однако при отсутствии конкретных договоренностей и сохранении Brent ниже $95 за баррель возрастает риск возвращения индекса к 2400 пунктам.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, внимание инвесторов направлено на предстоящую во вторник-среду трехстороннюю встречу США, РФ и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса, новости с которой могут определить настроения отечественных инвесторов на ближайшие недели. При этом вероятность разочарования довольно высока, учитывая низкую результативность подобных переговоров в прошлом, а также сообщения о подключении к ним представителей ЕС. И это может привести к возобновлению коррекции индекса МосБиржи от достигнутого в конце октября 4-месячного максимума.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи не смог удержаться выше уровня 2500 пунктов, опустился ниже него и тестирует нижнюю границу среднесрочного восходящего клина. В случае выхода из фигуры вниз первой целью снижения станет поддержка 2400 пунктов, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

В понедельник в США индексы акций выросли на 2,2-2,7% во главе с Nasdaq, в том числе благодаря снижению стоимости нефти, что привело к ослаблению опасений относительно ускорения инфляции.

Кроме того, инвесторы скупали акции технологических компаний, которые существенно подешевели из-за распродажи на прошлой неделе. Убедительная победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала опасения, что введение новых регуляторных норм может подорвать устойчивость ИИ-сектора.

Эксперты Morgan Stanley и UBS считают, что распродажа акций связанных с ИИ компаний была неоправданно сильной, а риски введения жесткого регулирования деятельности дата-центров остаются низкими - даже при условии, что в Конгрессе большинство мест займут демократы.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,3%, австралийский индекс ASX - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 4,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают снижение на ожиданиях мирного урегулирования конфликта вокруг Ирана.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $91,53 за баррель (-1,1% и -5,8% в понедельник), декабрьская цена фьючерса на WTI - $85,85 за баррель (-1,2% и -4,4% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран в настоящее время не представляет угрозы для Израиля и других стран Ближнего Востока. "Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской угрозы", - написал он в соцсети Truth Social.

По этой причине, по мнению Трампа, вряд ли потребуется проводить дальнейшие масштабные военные операции против Тегерана. "Если что-то будет меняться на Ближнем Востоке, то США подготовились к бою и будут готовы приступить. Однако в настоящее время такой вариант выглядит маловероятным", - отметил американский президент.

Кроме того, по словам Трампа, ближневосточные партнеры США хотели бы, чтобы Вашингтон и дальше осуществлял блокаду Ирана, причем не только морскую, но и сухопутную. "Важно, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие предпочитают, чтобы сохранился статус-кво. Другими словами, им нужно, чтобы мы продолжали самую Великую Морскую Блокаду в истории. Также им нужна и новая операция "Железные ворота": то есть речь идет как о морской, так и о сухопутной блокаде", - написал он в соцсети Truth Social.