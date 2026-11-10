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Минэнерго Казахстана сообщило об активных переговорах о продлении контракта на Тенгиз

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан находится в активной фазе переговоров по продлению контракта на разработку нефтегазового месторождения Тенгиз после 2033 года, сообщил на пресс-конференции в правительстве глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

"В самой активной фазе, полнейший интерактив, обмениваемся мнениями", - ответил он на вопрос о том, в какой фазе идут переговоры о продлении контракта на Тенгиз.

"У нас временные рамки на счет этого не установлены (по переговорам - ИФ-К). Самая главная цель - защита интересов народа Казахстана. Другой цели у нас нет. Сколько потребуется времени, столько времени будем проводить переговоры, но главное - защитить наши интересы", - добавил министр.

Пока никаких соглашений по этому вопросу не достигнуто.

Ранее Аккенженов сообщал, что Chevron изъявляет желание продлить контракт на разработку Тенгиза после 2033 года. Действующий контракт на разработку месторождения был заключен в 1993 году и истекает в апреле 2033 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал правительству активизировать переговоры по продлению контрактов и соглашений о разделе продукции на крупнейших нефтегазовых месторождениях страны - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. При этом Токаев поставил задачу добиться пересмотра условий в пользу расширения доли Казахстана.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Казахстан КазМунайГаз Chevron Тенгиз Минэнерго Ерлан Аккенженов
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