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СД "Т-Технологий" рекомендовал дивиденды за III кв. в размере 4,8 руб. на акцию

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2026 года в размере 4,8 рубля на акцию, говорится в сообщении группы.

"Т-Технологии" в III квартале 2026 года увеличили операционную чистую прибыль на 41% - до 63,6 млрд рублей.

"Совет директоров продолжает сочетать инвестиции в будущее "Т-Технологий" и возврат капитала акционерам. Рекомендованные советом директоров дивиденды по итогам III квартала 2026 года в размере 4,8 рубля на акцию подтверждают наш последовательный подход к ежеквартальному росту выплат акционерам. Владельцы акций "Т" могут получить эти дивиденды уже в декабре, в случае одобрения выплаты", - заявил председатель совета директоров группы Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.

Вопрос выплаты дивидендов за III квартал 2026 года акционеры группы рассмотрят на внеочередном собрании 3 декабря. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 14 декабря.

Ранее сообщалось, что акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за II квартал 2026 года в размере 4,7 рубля на акцию (всего на выплату дивидендов направлено 12,6 млрд рублей).

Группа, согласно действующей дивидендной политике, стремится распределять до 30% чистой прибыли по МСФО за год.

Глава совета директоров отметил, что "Т-Технологии" продолжают выкупать собственные акции с рынка для формирования резерва под программу долгосрочной мотивации менеджмента. Эта программа предусматривает выкуп акций группы до конца 2026 года общим объемом до 5% капитала (эквивалентно до 10% free-float).

"Мы намерены продолжить формирование резерва акций за счет выкупа бумаг с рынка после окончания текущего года", - отметил Малиновский.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.

Алексей Малиновский Т-Технологии
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