"Т-Технологии" повысили прогнозы на 2026 год

Холдинг ждет роста операционной чистой прибыли и дивидендов более чем на 25% с ROE 30%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" повысило прогноз на 2026 год: группа ждет рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию более чем на 25% с рентабельностью капитала (ROE) на уровне 30%, сообщил холдинг.

"С учетом сильных финансовых результатов мы повышаем прогноз на весь 2026 год: ожидаем рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 25% с ROE на уровне 30%", - сообщил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

Предыдущий прогноз на 2026 год - рост операционной чистой прибыли на 20% и выше, увеличение совокупных дивидендов на акцию более чем на 20%.

"Т-Технологии" за 9 месяцев текущего года увеличили операционную чистую прибыль (без учета эффектов от инвестиции в "Яндекс") на 35% - до 162,2 млрд рублей, в III квартале - на 41% - до 63,6 млрд рублей.

Группа, согласно действующей дивидендной политике, стремится распределять до 30% чистой прибыли по МСФО за год.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.