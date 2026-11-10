Поиск

"Т-Технологии" повысили прогнозы на 2026 год

Холдинг ждет роста операционной чистой прибыли и дивидендов более чем на 25% с ROE 30%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" повысило прогноз на 2026 год: группа ждет рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию более чем на 25% с рентабельностью капитала (ROE) на уровне 30%, сообщил холдинг.

"С учетом сильных финансовых результатов мы повышаем прогноз на весь 2026 год: ожидаем рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 25% с ROE на уровне 30%", - сообщил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

Предыдущий прогноз на 2026 год - рост операционной чистой прибыли на 20% и выше, увеличение совокупных дивидендов на акцию более чем на 20%.

"Т-Технологии" за 9 месяцев текущего года увеличили операционную чистую прибыль (без учета эффектов от инвестиции в "Яндекс") на 35% - до 162,2 млрд рублей, в III квартале - на 41% - до 63,6 млрд рублей.

Группа, согласно действующей дивидендной политике, стремится распределять до 30% чистой прибыли по МСФО за год.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.

Интеррос Станислав Близнюк Т-Технологии Владимир Потанин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

 В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

 Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

 Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

Саудовский нефтепровод "Восток - Запад" подвергся очередной атаке

Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

 Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

Brent подешевела более чем на 4% до $94,15 за баррель

ФНБ в октябре вырос на 70,7 млрд рублей, до 13,055 трлн рублей

Поправки об увеличении штрафов за экономические преступления одобрены кo II чтению

Обязательства российских авиакомпаний по углеродным платежам будут известны в 2030 году

Набиуллина заявила, что возможности для снижения ставки откроются с восстановлением мощностей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12875 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4120 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов