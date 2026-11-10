Сальдо торгового баланса РФ за январь-сентябрь выросло на 13,2%, до $116,8 млрд

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2026 года выросло по сравнению с январем-сентябрем 2025 года на 13,2% и составило $116,8 млрд (против $103,2 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за январь-сентябрь 2026 года увеличился на 13,7%, составив $346,5 млрд ($304,6 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ был на 14,1% больше, поднявшись до $229,7 млрд (с $201,4 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-сентябре 2026 года составил $576,2 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 13,9% (с $506,0 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-сентябрь 2026 года составил $44,5 млрд (рост на 2,3%), в Азию - $277,5 млрд (рост на 17,7%), в Африку - $15,8 млрд (снижение на 0,7%), в Америку - $8,6 млрд (падение на 7,8%).

Импорт в РФ из Европы за девять месяцев 2026 года был в объеме $56,2 млрд (рост на 8,9%), из Азии - $158,1 млрд (рост на 17,6%), из Африки - $3,6 млрд (рост на 7,3%), из Америки - $11,7 млрд (снижение на 1,0%), из Океании - $0,1 млрд (рост на 44,4%).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-сентябрь 2026 года составил $194,8 млрд (рост на 14,3%), металлов и изделий из них - $63,5 млрд (рост на 21,8%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $31,8 млрд (рост на 15,6%), продукции химической промышленности - $26,9 млрд (рост на 8,1%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $19,1 млрд (снижение на 0,6%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $7,6 млрд (на 4,6% меньше), текстиля, текстильных изделий и обуви - $2,6 млрд (рост на 12,2%).

Импорт в РФ за январь-сентябрь 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $112,4 млрд (рост на 16,1%), продукции химической промышленности - $44,8 млрд (рост на 11,3%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $32,6 млрд (рост на 4,3%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $15,3 млрд (рост на 11,0%), металлов и изделий из них - $13,7 млрд (рост на 4,2%), минеральной продукции - $7,3 млрд (рост в 2,5 раза).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт - на 1,4%, до $279 млрд.