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Китай пятый раз за месяц обновил рекорд отбора газа по "Силе Сибири"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пятый раз с начала ноября обновился исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Как сообщил "Газпром", новый рекорд установлен 10 ноября, предыдущие были 1, 3, 4 и 5 ноября.

Поставки идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, напоминают российские газовики.

После вывода "Силы Сибири" на объем экспорта 38 млрд куб. м в год мощности магистрали наращиваются за счет строительства новых лупингов, вводятся новые мощности в Якутском и Иркутском центрах добычи газа.

Год назад "Газпром" договорился с CNPC о поэтапном увеличении поставок по "Силе Сибири" до 44 млрд куб. м в год. Новые объемы в рамках этой договоренности поставляются в Китай с декабря 2025 года.

Регулярное (хоть и даже небольшое) повышение физического потока может быть индикатором стабильных регулярных поставок. Это особенно важно для потребителя в период начавшегося отопительного сезона и роста использования топлива.

Газпром CNPC Китай Сила Сибири
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