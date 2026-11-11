Совет директоров "Самолета" утвердил Ивана Иванова на должность гендиректора

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "Самолет" утвердил на должность гендиректора компании Ивана Иванова, сообщает "Самолет" в своем Telegram-канале в среду.

Иванов присоединился к группе в 2025 году и возглавил развитие нового бизнес-направления компании - премиального сегмента "Селект".

В середине октября стало известно, что Анна Акиньшина, занимавшая ранее пост гендиректора "Самолета", приняла решение покинуть группу "по личным причинам". Этому предшествовало включение Акиньшиной вместе с самим "Самолетом" в санкционный список Евросоюза. В качестве обоснования приводилось утверждение о том, что "Самолет" на строительных проектах во Владивостоке якобы использовал рабочую силу из КНДР в обход запрета ООН.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Акции компании торгуются на Мосбирже.